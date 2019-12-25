Козак счел «каплей в море» выплату «Газпромом» $2,9 млрд Украине
Вице-премьер России Дмитрий Козак отметил, что решение Стокгольмского арбитражного суда, по которому «Газпромом» должен выплатить $2,9 млрд Украине можно считать «каплей море». Об этом сообщает телеканал «Россия 24».
Он подчеркнул, что на переговорах между Киевом и Москвой был достигнут «максимально возможный интерес», удовлетворяющий обе стороны.
«Те $2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями и потенциальными рисками, которые могли быть и для России, и для Украины», — сказал Козак.
По его мнению, суммы могли быть гораздо выше.
Ранее в Киеве подтвердили договоренность о выплате долга «Газпромом».
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