Козак счел «каплей в море» выплату «Газпромом» $2,9 млрд Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/500/12852500/2c62705384fe0f513299d8c036c315e7-pic905-895x505-41810.jpg">

Вице-премьер России Дмитрий Козак отметил, что решение Стокгольмского арбитражного суда, по которому «Газпромом» должен выплатить $2,9 млрд Украине можно считать «каплей море». Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Он подчеркнул, что на переговорах между Киевом и Москвой был достигнут «максимально возможный интерес», удовлетворяющий обе стороны.

«Те $2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями и потенциальными рисками, которые могли быть и для России, и для Украины», — сказал Козак.

По его мнению, суммы могли быть гораздо выше.

Ранее в Киеве подтвердили договоренность о выплате долга «Газпромом».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Единая цена за транзит: к чему пришли Москва и Киев

— Уладить конфликт: «Газпром» готов заплатить «Нафтогазу»

— Транзит российского газа: сколько заработает Украина