Президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов заявил, что ОСК готова спроектировать и построить судно-трубоукладчик для строительства морских газопроводов. Об этом информирует ТАСС.

По его словам, организация готова приступить к проектированию, а затем и строительству такого судна как только поступит соответствующий заказ.

Он отметил, что около полутора-двух лет понадобится на создание проекта и примерно три-четыре года на его реализацию.

Рахманов также добавил, что поскольку такой трубоукладчик будет создаваться с нуля, в меньше сроки уложиться удастся навряд ли.

Он напомнил, что ледокол «Ленин» построили за три года, на его проектировку потребовалось полтора-два года.

До этого оператор «Северного потока — 2» подтвердил приостановку строительства газопровода.