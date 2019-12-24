Доллар опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года

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В ходе торгов курс доллара опустился ниже 62 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Это произошло впервые с 12 июля 2018 года.

Ранее курс евро опустился ниже 69 рублей.

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