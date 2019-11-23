В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию при потере работы

В Министерстве труда России пояснили, в каких случаях россиянин может добиться назначения досрочной пенсии в случае потери работы. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд РФ.

Как отмечается, соответствующая пенсия назначается за два года до пенсионного возраста с учетом переходного периода. Также для этого необходимо иметь иметь страховой стаж, для мужчин — не менее 25 лет, для женщин — 20 лет.

Решение о назначении досрочной пенсии принимается по представлению работника центра занятости. При этом гражданин должен зарегистрироваться в статусе безработного сразу после увольнения или сокращения.

В министерстве рассказали, что перед принятием решения анализируется ситуация на рынка труда.

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