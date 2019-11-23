Новак прокомментировал возможность продления сделки ОПЕК+

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Министр энергетики России Александр Новак высказался по поводу продления сделки стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, сообщает РИА «Новости».

По мнению главы Минэнерго, говорить о продлении договоренностей на данный момент рано. Он отметил, что изначально сделка была согласована до 1 апреля 2020 года, решать ее дальнейшую судьбу страны будут «по ситуации».

Ранее стало известно, что представители стран ОПЕК+ соберутся в начале декабря 2019 года для обсуждения будущего имеющихся договоренностей. Сообщалось, что в рамках этих встреч сделка о сокращении добычи нефти может быть продлена до июня 2020 года.

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