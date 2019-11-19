Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закон «О кредитных историях», согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян. Об этом Сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что на данный момент получать закрытые отчеты из бюро кредитных историй (БКИ) по запросу могут сами заемщики, ЦБ, нотариусы, следователи или суды. К ним планируют также добавить представителей службы судебных приставов.

Сами сотрудники ФССП пока имеют доступ к титульную и основную части кредитного отчета, где содержится информация гражданине, сумме, виде задолженности, а также сроках ее погашения, проведенных платежах и наличии залогов.

Уточняется, что в случае принятия поправок пристав сможет запросить отчет для того, чтобы удостовериться в отсутствии нарушений правил взыскания долга.