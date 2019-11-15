«Нафтогаз» высказался насчет слов Путина о транзите газа

Глава украинской газовой компании «Нафтогаз» Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.

Он счел корректной часть выступления главы российского государство, в которой он говорил о принятии европейского законодательства на Украине и написал, что у Киева действительно есть обязательства по внедрению европейского (энергетического) законодательства, которые должны быть выполнены до конца этого года.

Глава выразил надежду на то, что что парламенту Украины удастся разблокировать подписание уже принятого законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа».

Коболев также написал, что «Нафтогаз» никогда не отказывалась от покупки российского газа по рыночным ценам, однако при этом не планирует не отказываться от судебных претензий в отношении российской компании.

Перед этим Путин рассказал об угрозе прекращения транзита газа через Украину.