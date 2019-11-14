Украина оценила принятые ФРГ поправки к Газовой директиве ЕС

Премьер Украины Алексей Гончарук отреагировал на то, что парламент Германии (бундестаг) принял проект закона, который регулирует поправки к Газовой директиве ЕС в стране. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, украинская сторона положительно отреагировала на это сообщение и поприветствовала принятие Газовой директивы ЕС.

Также Гончарук подчеркнул, что теперь Украина ждет, что независимый энергетический регулятор Германии начнет выполнять все правила, прописанные в проекте.

«Эту позицию также поддержала Европейская комиссия», — добавил премьер Украины.

Стоит отметить, что на прошлой неделе в Германии не смогли принять поправки к газовой директиве ЕС, так как законопроект поддержали 133 депутата, а для принятия решения нужно — 355 голосов.

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