Инвестор «Северного потока — 2» оштрафован Польшей на €40,3 млн
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал французскую компанию Engie, которая является одним из инвесторов проекта «Северный поток - 2». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на презентацию регулятора.
Уточняется, что размер штрафа составляет €40,3 млн.
К этому привело отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода.
При этом не уточняется, будет ли наложен штраф на другие компании, участвующие в проекте. Анализ документов по делу продолжается.