Инвестор «Северного потока — 2» оштрафован Польшей на €40,3 млн

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал французскую компанию Engie, которая является одним из инвесторов проекта «Северный поток - 2». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на презентацию регулятора.

Уточняется, что размер штрафа составляет €40,3 млн.

К этому привело отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода.

При этом не уточняется, будет ли наложен штраф на другие компании, участвующие в проекте. Анализ документов по делу продолжается.