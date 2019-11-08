Инвестор «Северного потока — 2» оштрафован Польшей на €40,3 млн

<img src="//img.gazeta.ru/files3/317/12551317/RIAN_5905797.HR-pic905-895x505-73458.jpg">

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал французскую компанию Engie, которая является одним из инвесторов проекта «Северный поток - 2». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на презентацию регулятора.

Уточняется, что размер штрафа составляет €40,3 млн.

К этому привело отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода.

При этом не уточняется, будет ли наложен штраф на другие компании, участвующие в проекте. Анализ документов по делу продолжается.