Россия будет добиваться сохранения ВТО как гаранта справедливой торговли

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что Россия будет добиваться сохранения Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, нужно сохранить ВТО как гарант справедливой и эффективной международной системы, которая не дискриминирует, а учитывает интересы стран-членов.

Также он добавил, что Россия не видит «альтернативы сложившейся многосторонней торговой системе и универсальным правилам ВТО».

Кроме того, Жуков подчеркнул, что важно, чтобы механизмы ВТО не использовались отдельными странами, чтобы оказывать экономическое и политическое давление на других участников торговли.

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