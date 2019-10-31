Потребление тыквы выросло в России

Россияне стали чаще потреблять в пищу тыкву, особенно накануне 31 октября, Хэллоуина. Об этом рассказали «Газете.Ru» представители продовольственных рынков.

Как отметил глава одной из торговых точек на территории агрокластера «Фуд Сити» Валентин Маркин, в 2018 и 2019 годах удалось продать в три раза больше тыкв за несколько дней до праздника.

Однако в последние годы спрос на тыквы вырос даже без привязки ко Дню святых. В прошлом году объем ее потребления был 633,7 тыс. тонн. В то же время совокупное потребление тыквы в 2018 году составило порядка 4,4 кг на человека.

Причиной востребованности тыквы может быть смена культуры питания в стране — популяризация ЗОЖ. С таким предположением выступила управляющий директор Центрального рынка» на Трубной площади и на Маросейке Евгения Моргачева.

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