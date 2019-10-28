Путин и Меркель обговорили транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили будущий транзит газа через Украину. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что беседа произошла на фоне очередного раунда трехсторонних консультаций Россия — Евросоюз — Киев, который стартовал в Брюсселе.

В сообщении отмечается, что лидеры обменялись мнениями по вопросу продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу, как только в конце 2019 года утратит силу соответствующий контракт, действующий в настоящий момент.

Отмечается также, что Путин рассказал Меркель об итогах прошедших в Сочи переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

До этого Путин просил Эрдогана закрыть карту от журналистов.