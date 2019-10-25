Ключевая ставка снижена до 6,5 процента

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Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%, информирует РИА «Новости».

Согласно сообщению регулятора это связано с тем, что инфляционные ожидания продолжают снижаться. Замедление инфляции происходит быстрее предполагаемых показателей.

До этого ключевая ставка уже была снижена несколько раз.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла о том, что ЦБ допускает более решительное снижение ставки. Она пояснила, что поскольку проинфляционные факторы конца 2018 года — начала 2019 года исчезли, возможно дальнейшее снижение ставки.