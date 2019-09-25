Росстат: данные о сентябрьских увольнениях являются прогнозом

Данные о возможных увольнениях 51,6 тыс. человек являются прогнозными, а не планируемыми и составляют менее 0,1% работающих граждан.

В этой связи корректно анализировать уже случившиеся увольнения, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Росстата.

В среду газета «Известия» сообщила, что по данным статистического ведомства, до конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян.

По данным издания, наиболее масштабные сокращения запланированы в компаниях, занимающихся обрабатывающим производством, - 12,6 тыс. человек, в отрасли госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения - 7,7 тыс. человек, а в сфере образования без работы могут остаться 5,2 тыс. работников.

«Это прогнозные цифры, а не планируемые решения. В действительности, далеко не все предприятия прибегают к увольнениям», - пояснили в Росстате.

В ведомстве подчеркнули, что приведенные цифры - 51,6 тыс. человек составляют «менее 0,1% от работающих.