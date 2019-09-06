Источник в правительстве опроверг слухи о повышении пенсионного возраста

Источник аппарата правительства России оценил информацию в СМИ о повышении пенсионного возраста до 70 лет, предает РИА «Новости».

До этого депутат Госдумы Валерий Рашкин сообщил о создании рабочей группы для подготовки второго этапа пенсионной реформы, который уровняет возраст выхода на пенсию мужчин и женщин и поднимет его до 70-ти лет.

Источник опроверг эту информацию.

«Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом. Иначе никак», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Минтруд огласил данные по работающим пенсионерам.