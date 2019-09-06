Источник в правительстве опроверг слухи о повышении пенсионного возраста
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Источник аппарата правительства России оценил информацию в СМИ о повышении пенсионного возраста до 70 лет, предает РИА «Новости».
До этого депутат Госдумы Валерий Рашкин сообщил о создании рабочей группы для подготовки второго этапа пенсионной реформы, который уровняет возраст выхода на пенсию мужчин и женщин и поднимет его до 70-ти лет.
Источник опроверг эту информацию.
«Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом. Иначе никак», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Минтруд огласил данные по работающим пенсионерам.