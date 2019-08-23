Эксперты зафиксировали рост молодых ипотечников

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин рассказал о росте числе молодых россиян, которые берут ипотеку. Об этом сообщаеют «Известия».

Он заявил, что за 2018 год более половины ипотечных кредитов взяли люди, которые моложе 30 лет.

Стасишин отметил, что такая динамика связана с увеличением льготных программ.

Эксперт добавил, что это также свидетельствует о том, что молодежь стала ощущать свою профессиональную востребованность, а также больше доверять финансовой системе страны.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал идею выдачи кредитов молодежи под 2%.