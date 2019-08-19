Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты

Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Уточняется, что он будет выражен в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях.

Специалисты пояснили, что если торговая война между США и Китаем достигнет максимальной точки, это наверняка замедлит темпы экономического роста этих стран. Как следствие — произойдет снижение мировых цен на сырьевые торгуемые товары и появятся трудности для основного российского экспорта. В результате российская экономика может столкнуться с рецессией.

Кроме того, эксперты подсчитали, что в 2020-2021 годах пройдет 12 лет с момента последнего мирового финансово-экономического кризиса, который произошел в 2009 году. Именно этот период считается средней циклической волной, вслед за которой зачастую следует кратковременная рецессия.

«Пока еще ситуация в мировой экономике не выглядит критической», - подытожили эксперты.

Ранее Орешкин предсказал новое падение цен на сырье.