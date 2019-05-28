ЕС губит экономику Украины, заявили в Киеве
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Киев согласился на проигрышные условия, подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Соглашение было подписано заведомо неравноправное, невыгодное», — сказал Суслов.
По его словам, украинская экономика не способна конкурировать с европейской.
Он также добавил, что из Украины в Европу поступает почти одно сырье.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд вынуждает Украину покупать дорогой газ.