МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Киев закупает газ по цене в два раза больше его реальной стоимости.
Он также добавил, что Украина вынуждена покупать дорогой газ из-за требований Международного валютного фонда (МВФ).
Бондарь подчеркнул, что в настоящее время стоимость газа в Европе сильно упала.
Ранее сообщалось, что украинцам повысят цены на газ после обещаний о снижении.