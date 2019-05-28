МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

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Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Киев закупает газ по цене в два раза больше его реальной стоимости.

Он также добавил, что Украина вынуждена покупать дорогой газ из-за требований Международного валютного фонда (МВФ).

Бондарь подчеркнул, что в настоящее время стоимость газа в Европе сильно упала.

Ранее сообщалось, что украинцам повысят цены на газ после обещаний о снижении.