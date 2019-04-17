Гройсман пообещал отставку главе «Нафтогаза»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что инициирует отставку главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева в случае, если цены на газ для населения не будут снижены с 1 мая, передает «112 Украина».

Такое заявление он сделал на заседании правительства.

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«Или НАК «Нафтогаз Украины» устанавливает цену ниже 8,55 грн/куб. м с 1 мая и сообщает об этом до 24 апреля... В случае, если этого не случится, я инициирую отставку руководителя «Нафтогаза» и буду просить правительство поддержать мою позицию», – сказал Гройсман.

Ранее Гройсман заявил, что настало время прикрутить цену на газ «Нафтогазу».