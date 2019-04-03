В Совфеде предложили изменить выплаты на третьего и последующих детей

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов выступил с предложением внести изменения в закон относительно многодетных семей. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Кутепов предложил совершать единовременную выплату на третьего и последующих детей в размере 50 тыс. руб.

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Более того, председатель предложил ввести обязательное питание в школах независимо от заработка родителей, возможность бесплатного проезда на внутригородском транспорте для школьников, а также скидку на коммунальные услуги не ниже 30%.

Как отмечается, свои предложения, изложенные в письме, Кутепов отправил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

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