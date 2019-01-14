Министр по Brexit пообещал не покидать пост в случае выхода Британии из ЕС без сделки
Британский министр по Brexit Стивен Баркли заявил, что не оставит свой пост в случае, если парламент не согласует сделку по выходу Великобритании из состава Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Reuters.
Баркли в эфире «Би-би-си» заявил, что продолжит исполнять свои полномочия при Brexit без сделки, так как в этом случае британскому правительству придется «справляться» с рисками. Однако, подчеркнул министр, никто не хочет такого сценария, так как он является «разрушительным».
Ранее британский премьер Тереза Мэй сравнила Brexit без сделки с развалом Великобритании.