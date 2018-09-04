Школьнице отказались продать стихи Есенина и Маяковского

Школьнице из Екатеринбурга отказались продать сборники стихов поэтов Сергея Есенина, Владимира Маяковского и Иосифа Бродского. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в сети магазинов, в которые обращалась девушка, на всех книгах, которые она хотела купить, стояла маркировка «18+».

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«По закону, если мы видим маркировку, мы не имеем права продавать продукцию детям, не достигшим определенного возраста. Данные маркировки устанавливает издательство из-за того, что в книгах есть запрещенная информация, мы лишь соблюдаем правила», — заявила представитель книжной сети.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пообещал обсудить с министром просвещения Ольгой Васильевой запрет гаджетов в школах.