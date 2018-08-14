На Украине предсказали «колоссальный ущерб» от разрыва торговых отношений с Россией

Бывший украинский министр экономики Виктор Суслов в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что экономика страны понесет «колоссальный ущерб» в случае приостановки торговых отношений с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Суслов, в частности, заявил, что Россия остается ключевым экономическим партнером Украины. По его словам, такое взаимодействие между странами является «хорошим», так как государства могут закупать друг у друга необходимые товары. Он отметил, что российская сторона, помимо прочего, закупает у Украины ядерное топливо. При этом Суслов напомнил, что прекращение сотрудничества между странами в некоторых отраслях оказало негативное воздействие на Украину — к примеру, так произошло после разрыва отношений в космической сфере.

Реклама

«Предложение [экс-президента Виктора] Ющенко полностью прекратить торгово-экономические отношения — это предложение, которое нанесет экономике Украины колоссальный ущерб и еще больше понизит уровень жизни украинцев», — заметил экс-министр экономики.

Он подчеркнул, что при таком сценарии Украина в год будет терять около $3 млрд только на прекращении транзита газа и заключил, что предложение Ющенко «неумное».

Ранее Ющенко назвал украинцев рабами и заявил об отсутствии у них плана победы.