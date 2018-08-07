Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за I полугодие выросла в 4,1 раза

«Роснефть» увеличила чистую прибыль в первом полугодии 2018 года по международным стандартам финансовой отчетности в 4,1 раза, до 309 млрд рублей. Таких результатов удалось достичь из-за переоценки стоимости «Башнефти», сообщила компания во вторник.

«Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании (чистая прибыль за вычетом доли неконтролирующих акционеров), по итогам полугодия составила 309 млрд рублей, увеличившись в 4,1 раза год к году (в долларах - $5,1 млрд при росте в 3,9 раза)», - говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Компания отмечает, что пересмотрела данные промежуточного консолидированного отчета о прибылях и убытках за три и шесть месяцев из-за финализации распределения стоимости приобретения 57,66% акций «Башнефти» в третьем квартале 2017 года.