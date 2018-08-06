Тинькофф Банк займется кредитованием малого и среднего бизнеса

Тинькофф Банк запускает кредитование для компаний и предпринимателей, клиентам сервиса Тинькофф Бизнес будут доступны три вида кредитования — кредит на любые цели, овердрафт и оборотный кредит.

Кредит для предпринимателей на любые цели выдается на срок до 3 лет на сумму до 1 млн руб. без поручителей и залогов и будет доступен клиентам Тинькофф Бизнеса сразу после открытия расчетного счета. Ставка — от 12% годовых. Средства можно зачислять на карту физлица или на расчётный счет.

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Клиенты Тинькофф Бизнеса смогут погашать кредит досрочно и без комиссии. При своевременном погашении кредита без просрочек Тинькофф Банк пересчитает проценты по пониженной ставке и вернет разницу.

Клиентам Тинькофф Бизнеса также будет доступен беспроцентный овердрафт на сумму до 300 тысяч руб. Его можно взять на срок до 15 дней.

Также клиенты Тинькофф Бизнеса смогут пользоваться оборотным кредитом, который можно будет взять на сумму до 500 тысяч на срок до 6 месяцев по ставке от 1% в месяц.

Запуск кредитования малого и среднего бизнеса – логичное продолжение развития экосистемы финансовых услуг для предпринимателей в Тинькофф Банке, говорит руководитель Тинькофф Бизнеса Федор Бухаров.

«Мы понимаем нужды наших клиентов и в рамках платформы Тинькофф Бизнес стремимся оказывать им полный спектр услуг для оперативного решения всех насущных вопросов, связанных с ведением бизнеса, — отметил Бухаров. — Наши клиенты – российские предприниматели – активно пользуются расчетно-кассовым обслуживанием, бухгалтерией, эквайрингом, банковскими гарантиями от Тинькофф Банка и др. Теперь им стали доступны быстрые кредиты, которые они могут получить без дополнительных условий, сделав всего пару кликов в личном кабинете».