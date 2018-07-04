Матвиенко: Си Цзиньпин принял приглашение Путина посетить ВЭФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Восточный экономический форум. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Он очень высоко ценит личные отношения с президентом России, с нетерпением ждет предстоящей в июле встречи в рамках БРИКС. Он объявил о том, что он обязательно приедет по приглашению нашего президента на Восточный форум», — сказала Матвиенко по итогам встречи с лидером Китая.

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Она также отметила, что Си Цзиньпин в ходе встречи указал на высокий уровень российско-китайских отношений.

Ранее сообщалось, что деловая программа Восточного экономического форума будет разбита на четыре направления.