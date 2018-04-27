Кабмин еще не принял решение по мерам господдержки EN+ и «Русала»

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство пока не пришло решение по мерам господдержки EN+ и «Русала». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Здесь проводятся консультации, окончательных решений нет», — сказал Новак.

Министр не уточнил сроков принятия соответствующего решения. Он добавил, что работа ведется как на уровне министерства энергетики, так и на уровне правительства в целом.

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«Они обратились в правительство. Работа ведется и в правительстве, и в министерстве», — пояснил Новак.

Ранее первый замглавы министерства Алексей Текслер сообщил, что Минэнерго обсуждает возможные меры поддержки с En+ и структурами «Реновы».