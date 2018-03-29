Минпромторг рассчитывает на скорое введение продовольственных карточек

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг рассчитывает на запуск программы продовольственной помощи населению в ближайшее время. Об этом сообщает RNS.

«Для нее (программы) требуется серьезный бюджет, мы об этом говорили, цифры назывались, к сожалению, такой возможности нет. Я очень надеюсь на то, что мы в ближайшее время ее запустим, вроде как большинство согласований пройдено», — сказал Евтухов.

Ранее сообщалось, что Минпромторг назвал размер годовой продуктовой помощи малоимущим.