Задолженность по зарплате в России выросла более чем на 7%

Суммарная задолженность по зарплате в России за январь текущего года выросла на 189 млн руб. (7,6%) и на 1 февраля составила 2,676 млрд руб. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Уточняется, что задолженность по заработной плате на 1 февраля имелась перед 44,2 тыс. человек.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Генпрокуратура должна незамедлительно реагировать на нарушения прав граждан в сфере трудовых и социальных отношений.