Завершить эксперимент досрочно: Совфед предложил отказаться от самозанятости в 2026 году

Совет Федерации предложил проработать вопрос о досрочном завершении «эксперимента с самозанятыми» в 2026 году. Режим упрощенного налогообложения был введен в 2019 году и должен был действовать до 2028-го. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что никакого пересмотра закона о самозанятых до 2028 года не планируется, и назвал это принципиальной позицией правительства.

Совет Федерации предложил правительству проработать вопрос о досрочном завершении «эксперимента с самозанятыми» в 2026 году. Эта рекомендация содержится в постановлении Совфеда от 8 октября «О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития» страны по итогам правительственного часа с участием министра экономического развития Максима Решетникова.

«Рекомендовать правительству Российской Федерации проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», по итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников», — говорится в документе.

23 сентября на заседании Совфеда по экономической политике Решетников напомнил, что кабмин обещал «не трогать вопросы института самозанятых десять лет» — до конца 2028-го. Однако, по словам министра, нужно «уже сейчас приступать к обсуждению: что дальше?».

«Вопрос нужно решать не только по самозанятым, вопрос нужно решать в том числе и, например, по индивидуальным предпринимателям, потому что они могут продавать тот же самый, условно, труд или услуги под видом труда, только у них лимит не 2 млн руб., у них лимит 60 млн руб. И ставка налогообложения у них может быть не 4–6%, а может быть и 1%, потому что у нас многие регионы упрощенку до 1% снизили», — пояснил глава Минэкономразвития.

Позже Решетников заявил, что никакого пересмотра закона о самозанятых до 2028 года не планируется, и назвал это принципиальной позицией правительства.

По данным Минэкономразвития, на сегодняшний день в России зарегистрированы 14,3 млн самозанятых. Для них действует льготный режим — ставка налога на доход от профессиональной деятельности составляет 4 или 6%.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) провела среди самозанятых опрос, чтобы узнать их мнение о параметрах режима налога на профессиональный доход (НПД). ФНС предложила респондента определить, какой процент от дохода они считают «справедливым» для уплаты в качестве налога. Варианты ответов включают 11 возможных ставок от 0% до более чем 20%. Кроме того, ведомство спросило у самозанятых, какие действия они предпримут в случае, если условия НПД станут для них неприемлемыми. Среди вариантов были переход в наем, выбор другой системы налогообложения, уход в тень или прекращение деятельности .

Зачем менять систему?

Директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин еще в конце сентября заявлял о том, что в России начали обсуждать возможную замену режима самозанятости. Он отмечал, что сам по себе опыт эксперимента с льготным режимом подтвердил эффективность. При этом он имеет один существенный недостаток — работодатели начали оформлять сотрудников как самозанятых, нарушая таким образом законодательство.

В числе главных нарушений самозанятости эту проблему также называл в беседе с «Газетой.Ru» и кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он подчеркивал, что нельзя закрывать трудовые отношения договором с самозанятым там, где есть признаки найма (режим, подчиненность, рабочее место).

Балынин перечислял и другие нарушения самозанятых. В их числе: уклонение от уплаты налогов, превышение годового лимита по доходам, наем сотрудников и занятия запрещенными видами деятельности.

Как может измениться самозанятость?

В конце сентября глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов предлагал создать в России гибрид между ИП и самозанятостью.

«Если говорить о будущем режиме, это должен быть гибрид между индивидуальным предпринимателем и самозанятым. Самое главное — чтобы можно было легко зарегистрироваться и заплатить налог без привлечения бухгалтера, как это требуется для ИП. И обязательно включить туда формирование будущей пенсии и минимального социального капитала в рамках соцстрахования», — заявил он.

Основой нового режима, по словам депутата, должно быть удобство в регистрации, использовании и отчетности . Ставки налога при этом могут быть разные в зависимости от вида деятельности.

«Кроме этого, можно определить социальные группы, для которых установить стимулирующие инструменты как для начинающих свое дело: молодежи, женщинам в декретном отпуске, ветеранам боевых действий», — пояснил Нилов.

Руководитель практики юридического аутсорсинга Bellerage Наталья Кухтарова в беседе с «Газетой.Ru» говорила, что в России вряд ли полностью отменят режим самозанятых после 2028 года.

«Вероятность полной отмены режима самозанятых после 2028 года крайне низкая: слишком велика его популярность и роль в легализации доходов. Скорее всего, режим трансформируют: изменят ставки или лимиты, но сохранение упрощенной формы останется», — отмечала эксперт.