Восточный вектор: как ВЭФ стал новым экономическим брендом России

В Приморском крае завершается подготовка к проведению юбилейного 10-го Восточного экономического форума (ВЭФ). Мероприятие традиционно пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета на Русском острове с 3 по 6 сентября. Главная тема площадки в 2025 году — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Как за 10 лет ВЭФ повлиял на развитие не только Дальнего Востока, но и страны в целом — в материале «Газеты.Ru».

Восточные перспективы

В мае 2015 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании Восточного экономического форума (ВЭФ). Целями мероприятия были названы: содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Запуск площадки ознаменовал коренные изменения в экономической политике как в регионе, так и в геополитике, особенно в условиях охлаждения отношений и конфронтации с Западом.

«Мы проводим ВЭФ впервые. И широкое участие отечественных, зарубежных деловых кругов — свидетельство того большого интереса, который вызывает Дальний Восток.

Естественно, интерес большой, поскольку и возможности здесь огромные. И конечно, сам факт проведения форума — символ глубоких изменений, которые происходят сегодня на Дальнем Востоке. Практическое выражение нашей политики, направленной на ускоренное, опережающее освоение этого региона», — отметил президент России на пленарном заседании ВЭФ-2015.

Тогда глава государства обозначил стратегическую цель России на востоке страны: Сибирь и Дальний Восток — главные регионы развития для РФ на весь XXI век.

«Первый ВЭФ был подготовлен в сжатые сроки, два месяца для запуска такого мероприятия с нуля — очень мало, однако организаторы справились с этой задачей отлично — по масштабу ВЭФ был не меньше, чем ПМЭФ. И уже тогда стало понятно: это будет серьезная площадка для инвестиций», — вспоминает руководитель отдела «Бизнес» Ленты.ру Кирилл Шишов, ежегодно участвующий в форуме с момента его основания.

Итоги дебютного ВЭФ показали его потенциал: форум собрал 2500 участников из 32 стран, включая представителей крупнейших азиатских держав — Китая, Южной Кореи и Японии. На площадке было подписано 80 соглашений на 1,3 трлн рублей.

Флагман новой архитектуры международного сотрудничества

Дальнейшая история ВЭФ наглядно демонстрирует стремительный рост площадки. Уже в 2016 году во Владивосток приехали 3500 участников и мировые лидеры — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент республики Корея Пак Кын Хе. А к 2019 году форум собрал уже более 8500 участников из 65 стран и прочно утвердился в роли крупного международного центра переговоров и неотъемлемой части деловой и интеллектуальной жизни России.

«Весь истеблишмент, принимающий решения, стабильно раз в год перемещается на Дальний Восток. В дни проведения ВЭФ Владивосток становится филиалом Москвы», — отметил Кирилл Шишов.

close Екатерина Чеснокова/РИА Новости

С каждым годом сумма подписанных на площадке соглашений росла: с 1,3 трлн рублей в 2015 году до рекордных 5,6 трлн рублей в 2024-м.

«Представительность на ВЭФ всегда была на высоком уровне. Помимо президента России на площадке присутствовали в качестве хедлайнеров главы крупнейших азиатских государств, ее посещали председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга», — подчеркнул Шишов.

Словом, ВЭФ — не просто деловой форум, а политический сигнал: Россия ежегодно укрепляет свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Дальний Восток — флагман развития

ВЭФ стал не только символом «разворота России на Восток», но и реальным катализатором экономики региона. Сегодня на Дальнем Востоке с государственной поддержкой реализуются проекты более чем 2900 инвесторов с общим объемом вложений свыше 10,6 трлн рублей, создано 165,5 тыс. рабочих мест.

Кроме того, в экономику региона уже вложено 5,4 трлн рублей частных инвестиций. К 2030 году данный показатель должен составить 12 трлн рублей. Всего же в экономику Дальнего Востока за 10 лет инвестировано в общей сложности 20 трлн рублей.

Активно создаются и развиваются предприятия. В 2016 году запущен судостроительный комплекс «Звезда», первая в России верфь крупнотоннажного судостроения. Это позволило создать более 10 тысяч новых рабочих мест. В 2021 году начал работу Амурский газоперерабатывающий завод — второй в мире по объему переработки природного газа, крупнейший производитель гелия. Продолжается создание Баимского горно-обогатительного комбината (ГОКа), на него направлены инвестиции в размере 1 трлн рублей.

«Если ПМЭФ — некое окно в Европу, то ВЭФ — это окно на Дальний Восток, которое открыто и с каждым годом открывается все шире и шире», — считает Кирилл Шишов.

Для мечты и для жизни

Эффект ВЭФ на практике выходит далеко за рамки инвестиционных контрактов. Благодаря льготной «дальневосточной ипотеке» со ставкой 2% более 143 тыс. семей смогли купить жилье. Введено почти 940 новых предприятий, развивается социальная инфраструктура — построено более 740 объектов образования и здравоохранения.

Меняется и демография: впервые за десятилетия регион фиксирует прирост населения. В 2024 году на Дальний Восток приехало 24 тысячи человек, что стало историческим рекордом.

close Александр Вильф/РИА Новости

ВЭФ дал толчок также масштабным урбанистическим проектам. По поручению президента России готовятся мастер-планы 25 дальневосточных городов. В 2024 году введено уже 99 объектов: от школ и поликлиник до парков и набережных.

Создан нормативно-правовой каркас, позволивший внедрить новые инструменты экономического развития Дальнего Востока и в Арктике. Принято 87 федеральных законов, 511 актов правительства России, 10 актов президента России.

Иначе говоря, ВЭФ — это не только про бизнес. Это про то, что Владивосток и весь регион становятся современными, удобными для жизни.

Символ эпохи

За девять лет Восточный экономический форум прошел путь от локальной площадки до значимого международного мероприятия и инструмента национального развития.

Десятки важнейших решений, стимулирующих развитие Дальнего Востока, перед принятием обсуждались и корректировались именно на ВЭФ. Сегодня это авторитетная платформа для обсуждения политико-экономических процессов в Азии, усиления торговых позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и партнерства со странами АТР.

В названиях форума всегда присутствуют слова «возможность», «горизонт», «открытие», что отражает ситуацию в период проведения форума. И каждый раз мероприятие подтверждает заявленную цель.

«Если около трех лет назад на Западе говорили о том, что экономика России «порвана в клочья», ее больше нет, сейчас совершенно очевидно, что это не так. И во многом благодаря тому, что существует ВЭФ, удалось избежать последствий антироссийской политики со стороны наших бывших партнеров из стран Запада», — резюмировал Кирилл Шишов.