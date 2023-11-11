«Не в малых объемах»: после официального отказа Европа продолжает закупать российский газ

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что европейские страны, которые якобы отказались от российского газа, продолжают его закупать. Они делают это через австрийский хаб в Баумгартене. Миллер подчеркнул, что российский газ присутствует на европейском рынке «не в малых объемах». Кроме этого, европейцы закупают российский СПГ. Подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что европейские страны продолжают получать российский газ. По его словам, он поступает даже в те государства, которые от него якобы отказались. Об этом Миллер рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным для программы »Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликован в Telegram-канале «Зарубин».

«Молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные своповые операции достаточно распространены, и мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, которые провозгласили отказ от потребления российского газа», – сказал Миллер.

По словам главы «Газпрома», сейчас Россия поставляет свой продукт в австрийский хаб в Баумгартене. Оттуда он поступает в другие страны Европейского союза (ЕС). Миллер добавил, что газ идет транзитом через территорию Украины.

Через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» за сутки проходит 42 млн кубических метров российского газа, сообщил журналистам представитель «Газпрома», передает ТАСС. Этот объем подтвержден Украиной. Компания подала украинским властям заявку на прокачку ресурса через «Сохрановку», но ее отклонили.

«Конечно же, российский газ есть на европейском рынке не в малых объемах. И еще раз подчеркну – даже в тех странах, которые декларируют, что на их страновом рынке российского газа нет. Это не так», – отметил Миллер.

Глава «Газпрома» добавил, что поставки российского газа по-прежнему осуществляются в юго-восточную Европу. Все происходит в соответствии с подписанными контрактами.

Также Россия продает в другие страны сжиженный газ (СПГ). Франция стала крупнейшим европейским покупателем из-за проблем в сфере энергетики, пишет немецкое издание Die Welt.

Европа отказывается от российского газа

Когда западные страны ввели санкции в отношении России, торговать газом стало сложнее, в том числе из-за проблем с переводом и получением оплаты российской стороной. В марте 2022 года президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства объявил, что теперь расчеты с недружественными странами будут производиться в рублях. Дания, Голландия, Финляндия, Польша, Болгария отказались от такой формы оплаты, они перестали получать российский газ.

Европейские страны, опасаясь энергетического кризиса, стали заполнять свои подземные хранилища. В ноябре этого года запасы газа в них достигли нового исторического максимума — 99,6%, причем темпы закачки сравнялись с темпами потребления в условиях похолодания. Сейчас в подземных хранилищах находится 109,83 млрд кубических метров газа.

В начале ноябре целевая рабочая группы США-ЕС по энергетической безопасности провела очередное заседание. В ходе него приняли решение о сокращении потребления российского газа. Предполагается, что уже в этом году объем дойдет до 40–45 млрд кубических метров.

«Европейский союз на сегодняшний день уже значительно сократил свою зависимость от ископаемого топлива РФ. Это, в частности, произошло, за счет постепенного отказа от импорта угля, снижения импорта нефти на 90% и существенного снижения объемов импорта природного газа из России», — говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях Госдепа США.