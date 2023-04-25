Кабмин отозвал поправки о налогах, в том числе о повышении НДФЛ для уехавших из России

Люди на дороге в сторону КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в сентябре 2022 года

Правительство отозвало из Госдумы для уточнений внесенный 24 апреля проект налоговых поправок, в том числе про НДФЛ для работающих из-за границы. Одной из ключевых поправок является повышение НДФЛ с 13% до 30% для налоговых нерезидентов — фрилансеров. Уехавших за границу, но продолжающих работать по трудовому договору, поправки коснутся. В Кремле возможное повышение налоговой ставки для релокантов называли «рабочим процессом». В правительстве это связывали с необходимостью сохранения налоговых доходов регионов.

Российский кабмин отозвал из Госдумы внесенный 24 апреля проект налоговых поправок, который, в числе прочего, повышает НДФЛ для работающих из-за границы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Да, подтверждаем. В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Госдуму», — заявили агентству в пресс-службе.

Из текста законопроекта и комментариев министерства финансов следует, что уехавшие за границу фрилансеры, работающие по ГПХ на российские компании, должны будут платить НДФЛ по ставке 30% после утраты статуса налогового резидента РФ. Если же фрилансер остается налоговым резидентом РФ, для него сохраняется 13% НДФЛ или 15%, если доход составил более 5 млн руб. за год. Кроме того, если доходы будут поступать от источника за пределами РФ, ставка 13% НДФЛ сохранится до тех пор, пока фрилансер не перейдет в статус нерезидента. Налоговым резидентом считается физлицо, находящееся на территории РФ не менее 183 дней в течение 12 месяцев, идущих подряд.

В законопроекте подчеркивается, что налоговые изменения коснутся именно фрилансеров — физлиц, которые получают вознаграждение от российских компаний за выполненные услуги с использованием российского сегмента интернета. При этом налог автоматически будет удерживать компания, которая заключила договор с исполнителем, следует из текста поправок.

Сотрудников российских компаний, которые продолжат работать по трудовому договору, поправки не коснутся, уточняли 24 апреля в Минфине. Также проект не меняет налогообложение для ИП и самозанятых.

Сейчас физлица, уехавшие из России больше чем на полгода и продолжающие оказывать услуги российским компаниям, освобождаются от уплаты НДФЛ. Если же исполнитель услуг является резидентом, он должен задекларировать доходы по форме 3-НДФЛ и самостоятельно уплатить налог в бюджет.

Изначально вступление в силу поправок было запланировано на 1 января 2024 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал налоговые изменения «рабочим процессом».

История поправок

Первую версию законопроекта Минфин представил в июле 2022 года. Из новой версии пропал пункт, повышающий НДФЛ до 30% для работников российских компаний, находящихся за рубежом и потерявших статус налогового резидента России.

Минфин предложил повышение НДФЛ для релокантов еще летом, однако позже глава министерства Антон Силуанов заявил, что пока власти склоняются к сохранению 13%-й ставки. Осенью замглавы ведомства Алексей Сазанов заявил, что власти склоняются к тому, чтобы сохранить налог на прежнем уровне в 13%. В сентябре замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что повышение налоговой ставки связано с необходимостью сохранить налоговые доходы в регионах: «Для нас ключевая цель — сохранить, не преумножить, не увеличить, а сохранить налоговую базу для субъектов». Однако он допустил возможность снижение уровня НДФЛ лиц, уехавших за границу.

В декабре 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин счел правильным повышение НДФЛ для уехавших из России и продолжающих работать с российскими компаниями. Он указал, что «подавляющая часть общества не поддерживает их поступок»

Юрист, управляющий партнер юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин в разговоре с «Газетой.Ru» назвал поправки мерой по возвращению специалистов в страну. По его словам, нельзя будет избежать двойного налогообложения — в России и в стране пребывания. Он добавил, что российским компаниям будет невыгодно нанимать исполнителя из-за рубежа.

«По этой версии получается, что нанимать таких сотрудников для компании будет достаточно дорого, потому что нужно будет платить НДФЛ не 13%, а условно 30%. Они сразу становятся неконкурентноспособны относительно граждан, которые находятся в России. <...> Это некая мера понуждения, чтобы люди, работающие в России, возвращались сюда», — сказал он.

Гатин добавил, что возможный рост НДФЛ для россиян за рубежом сделает таких сотрудников менее конкурентными для российских компаний.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на партнера аудиторской компании Kept Доната Подниека уточняла, что в случае принятия поправок «заказчики будут обязаны устанавливать налоговый статус физлица-подрядчика и в зависимости от этого применять соответствующую ставку НДФЛ. В противном случае на них может быть наложен штраф, пени и при определенных обстоятельствах взыскана сумма неудержанного НДФЛ».