Правительство внесло в Госдуму поправки о 30% НДФЛ для фрилансеров и релокантов

Правительство РФ намерено увеличить НДФЛ до 30% для работников, лишенных налогового резидентства в России и покинувших страну. Сегодня соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Поправки направлены на изменение статьи 208 Налогового кодекса. В Минфине заявили, что 30% ставка не затронет сотрудников, работающих удаленно из-за границы по трудовым договорам. Юрист объяснил «Газете.Ru», что этот законопроект – мера понуждения, чтобы люди платили налоги в России.

Российские компании могут обязать взимать 30% НДФЛ с зарплат уехавшим из страны работников, утративших российское налоговое резидентство. Об этом сообщает со ссылкой на думскую базу «Интерфакс».

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ.

«Новшество должно затронуть всех уехавших, которые для работы используют российский сегмент интернета, либо размещенные в России технические, программно-аппаратные средства», — говорится в пояснительной записке к поправкам.

Если законопроект будет принят, то увеличенный НДФЛ в 30% для уехавших сотрудников начнут взымать с 1 января 2024 года.

«Указанные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия никак не меняются», — говорится в заявлении министерства финансов.

Таким образом, поясняет агентство, нововведения могут коснуться лишь фрилансеров, уехавших за границу и получающих заказы и оплату от российских клиентов.

При этом попадающий под 30% НДФЛ человек должен либо являться налоговым резидентом России, либо получать вознаграждение на счет в российском банке или же — от российских организаций, индивидуальных предпринимателей, обособленных подразделений иностранных структур в России.

То есть, говорится в материале, компании в РФ будут сами в каждом отдельном случае определять, какую ставку по НДФЛ применять. Кроме того, в законопроекте не указаны возможные изменения налоговых ставок для фрилансеров, работающих как самозанятые или ИП. Возможные поправки могут коснуться только физлиц.

Согласно действующему законодательству РФ, уплачивать НДФЛ должен сам гражданин, если в его трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему есть пункт об удаленной работе из-за границы.

Налоговый юрист Алексей Гатин в разговоре c «Газетой.Ru» объяснил, чего стоит ждать в случае принятия этого законопроекта.

«Ничего не меняется с точки зрения наличия резидентства или его отсутствия. Как и раньше, если вы не находитесь в России, вы теряли статус налогового резидента, и все ваши доходы, например, вы сдаете квартиру в аренду или продаете квартиру в Москве, вы должны платить налог НДФЛ в размере 30%. Это независимо было уехали вы или не уехали. Всегда так было», — подчеркнул он.

По его словам, данный законопроект связан именно с тем, что правительство РФ пытается «отменить возможность исключения двойного налогообложения».

«С разными странами есть свои соглашения, они ранее исключали возможность налогообложения. Если вы платите налог в России, то там не платите от деятельности. Такие были соглашения. Это двусторонняя история, которая сейчас расторгается непосредственно. Понятно, не все расторгаются, а с определенными странами. В связи с этим люди, которые живут и являются резидентами налоговыми тех или иных стран, они испытывают определенные проблемы, связанные с дополнительными расходами», — пояснил Гатин.

Он добавил, что власти РФ хотят принять данные поправки, чтобы людям «не было интересно уходить в другую налоговую юрисдикцию: жить там, а работать здесь».

«Нанимать таких сотрудников для компании будет достаточно дорого, потому что нужно будет платить НДФЛ не 13%, а условно 30%. И они сразу становятся неконкурентноспособны относительно граждан, которые находятся в России. <…> Таким образом, работодатель, понимая, что у него сотрудник является не резидентом России, он за него сразу удерживает 30% из заработной платы. Это некая мера понуждения, чтобы люди, работая в России, возвращались сюда», — подчеркнул юрист.