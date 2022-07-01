Украинское зерно, турецкий порт. Киев просит арестовать судно с грузом из Бердянска

Генпрокуратура Украины обратилась в Минюст Турции с просьбой задержать сухогруз «Жибек Жолы», который, предположительно, перевозит зерно из порта Бердянска, передает Reuters. Судно ходит под российским флагом, но принадлежит казахстанской KTZ Express. Там в свою очередь заявляют, что груз вывозится по гуманитарному коридору. Соответствующие подтверждения якобы получены от эстонского трейдера зерна Mangelbert OU. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украинские власти потребовали от Турции арестовать судно «Жибек Жолы» под российским флагом, которое якобы перевозит украинское зерно. Как передает Reuters, груз вывезли из контролируемого российскими войсками порта Бердянска.

По данным источника агентства в украинском МИД, на борту сухогруза находится около 4,5 тысячи тонн зерна.

В распоряжении Reuters также оказалось письмо офиса генпрокурора Украины в минюст Турции, датированное 30 июня. В нем говорится, что судно с 7 тысячами тонн груза направляется в турецкий город Карасу. Киев требует «провести досмотр судна, изъять образцы зерна для судебно-медицинской экспертизы, потребовать информацию о местонахождении зерна».

Украинский посол в Турции Василий Боднар подтвердил факт обращения к турецким властям. «На основании письма Генпрокуратуры обратились к турецкой стороне с призывом принять срочные меры», — сообщил он в соцсетях.

По данным отслеживающего местонахождение судов сайта marinetraffic.com, «Жибек Жолы» уже стоит на якоре в Черном море, неподалеку от турецкого города Карасу. Сухогруз вышел из порта Новороссийска днем 22 июня.

«Жибек Жолы» принадлежит KZT EXPRESS SHIPPING, которым в свою очередь владеет KTZ Express («дочка» «Қазақстан темір жолы»). Если подтвердится, что судно KTZ действительно перевозит украинское зерно, в отношении Казахстана могут быть введены вторичные санкции.

В KTZ Express меж тем заявили изданию Orda.kz, что заключили контракт с российской компанией ООО «Грин-Лайн», которая не входит в санкционные списки США, ЕС, Великобритании и Канады. «Имеется санкционная оговорка согласно международной практике: предусмотрены гарантии со стороны ООО «Грин-Лайн», что они на дату заключения договора и в течение срока действия не подпадают под какие-либо санкции. В противном случае, у судовладельца имеется право немедленно расторгнуть договор», — подчеркнули в компании.

У самой «Грин-Лайн» заключен долгосрочный контракт с эстонским трейдером зерна Mangelbert OU, и KTZ получила заверения от последней, что отправка 6927,8 тонн пшеницы согласована с Украиной и вывозится по гуманитарному коридору.

Сухогруз General Cargo был построен в 2016 году, ходит под флагом России. Дедвейт составляет 7146 тонн, а текущая осадка — 4,7 метра. Общая длина — 139,95 метра, а ширина — 16,7 метра. Он приписан к порту Санкт-Петербурга.

Как зерно застряло в портах

По данным ООН, в украинских портах застряло 4,5 млн т зерна. Из-за блокировки экспорта из страны, лидирующей в мире по объемам поставок, может возникнуть продовольственный кризис. Директор отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Германии Мартин Фрик ранее подчеркнул, что перед мировым сообществом стоит двойная задача: доставить продовольствие как самим жителям Украины, так и импортерам в других странах. Ее решение должно «смягчить мировой продовольственный кризис».

Совет Безопасности ООН собирается в июле провести заседание по Украине, на котором могут утвердить итоги переговоров по экспорту украинского зерна. «Наша цель в том, чтобы задействовать Совет так, чтобы была наибольшая польза. Если мы подойдем к договоренностям и стороны будут считать, что Совет поможет закрыть остающиеся разногласия, то мы так и поступим. Если переговоры сами придут к завершению, то Совет может быть созван, чтобы их ратифицировать», — заявил постпред Бразилии при ООН Рональдо Кошта Фильо, страна которого в июле является председателем СБ ООН.

Как подчеркнул ранее президент России Владимир Путин, западные страны «искусственно раздувают» истерику вокруг ситуации с доставкой украинского зерна, а РФ никак не препятствует его вывозу.

«По данным Минсельхоза США, это 6 млн тонн, по нашим данным, где-то 5 млн тонн пшеницы. Если иметь в виду объем производства в мире, 800 млн тонн, то мы понимаем, что такое количество никак не влияет на мировые рынки, это примерно 2,5%, а от всего производимого в мире продовольствия — 0,5%», — указал российский лидер.