Военная операция России на Украине. День 128-й

Силы ЛНР и России начали наступление на Северск. Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что российские военные и силы республики продвигаются по Лисичанску к центру города уже по четырем направлениям. Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер заявил, что конфликт на Украине может закончиться тремя способами – победой России, войной РФ с Западом или возвращением к ситуации до 24 февраля. Первый за восемь лет автобус отправился из Крыма в Херсон. «Газета.Ru» ведет хронику событий.