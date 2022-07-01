Военная операция России на Украине. День 128-й

Украинские войска в 09:15 выпустили по Ясиноватой 5 снарядов калибром 155 мм — представительство ДНР в СЦКК.
Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и Воздушно-космических сил России, заявил депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк — РИА «Новости».
Посол России определила ситуацию дипломатического конфликта с Болгарией как беспрецедентную и провокационную. Элеонора Митрофанова не исключила разрыва дипотношений с Болгарией — ТАСС.
Москвичи выберут территорию для наименования в честь Луганской народной республики в «Активном гражданине», сообщается на сайте мэра.
Наименование в честь ЛНР предлагается дать территориям у посольств Британии, Бельгии или Германии.
Украинские войска за минувшие сутки 67 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 541 боеприпас, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Цена газа для жителей взятой под контроль части Запорожья снижена в разы по сравнению с февральской — РИА «Новости».
«Газпром» в два раза от договорного объема сократил поставки газа в Словакию, сообщил генеральный директор государственной компании «Словацкая газовая промышленность», являющейся импортером газа в республику, Рихард Прокыпчак — ТАСС.
Первый за восемь лет автобус из Херсона в Симферополь отправился по расписанию в 6.30 — РИА «Новости».
Российские военные медики развернули мобильные госпитали для пострадавших и оставшихся без медобеспечения мирных жителей Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ — ТАСС.
Украинские войска выпустили 20 ракет из «Града» по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Акции японских участников «Сахалина-2» упали на фоне ситуации с указом президента РФ Владимира Путина, в котором говорится, что оператором проекта станет теперь российское ООО — ТАСС.
Новый жилой микрорайон в Мариуполе сдадут осенью 2022 года, в нем будет более тысячи квартир — РИА «Новости».
Семь человек на территории Донецкой народной республики получили ранения в результате обстрелов украинских войск за минувшие сутки, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
В ЛДПР предложили добавить Z и V в список букв, которые можно использовать на российских автомобильных номерах — РИА «Новости».
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью испанской газете El Mundo допустил, что доверие между Россией и Евросоюзом однажды удастся восстановить.
Российские военные строители проведут реконструкцию мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР — РИА «Новости».
Российские военные и силы ЛНР продвигаются по Лисичанску к центру города уже по четырем направлениям, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник — ТАСС.
Российские военные строители развернули на территории ДНР три завода по производству бетона для строительства социальной инфраструктуры — ТАСС.
Украинские власти настаивают на том, что для бесперебойных поставок зерна им нужны поставки оружия, которые им обещали западные страны — газета The New York Times.
Министерство обороны США изучает порядка 1 300 предложений компаний по разработкам оружия и оборудования, которое в дальнейшем может быть поставлено на Украину, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что западная помощь Киеву поступает сейчас в количестве, недостаточном для установления военного паритета с Россией — ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что передислокация российских войск с острова Змеиный может изменить ситуацию в Черном море в пользу украинской стороны, но отмечает, что это не гарантирует ей безопасность — ТАСС.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что для завершения конфликта на Украине не требуется уход Владимира Путина с поста президента России — ТАСС.
Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, что не станет больше играть в хоккей с президентом России Владимиром Путиным.
Силы ЛНР и России взяли под контроль ряд населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, что позволило начать наступление на Северск — ТАСС со ссылкой на источник.
Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер заявил, что конфликт на Украине может закончиться тремя способами — ТАСС.
По его словам, Россия может остановиться на текущих позициях, это будет для нее победой. Второй вариант – продолжение боевых действий, что может вовлечь Запад в «войну с Россией». А третий сценарий – возврат к ситуации до 24 февраля.
Автобусное сообщение между Крымом и Херсоном, Мелитополем и Бердянском заработало после восьми лет перерыва, первый рейс отправился из Симферополя в Херсон — РИА «Новости».
Правительство Австралии объявило о введении санкций в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и трех министров правительства РФ, а также еще 12 российских граждан — ТАСС.