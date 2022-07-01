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Политика

Военная операция России на Украине. День 128-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 128-й день

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Ударные вертолеты Ка-52 над стоянкой техники в месте расположения ремонтной бригады Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции на Украине

Ударные вертолеты Ка-52 над стоянкой техники в месте расположения ремонтной бригады Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции на Украине

Кирилл Нортон/РИА «Новости»
Силы ЛНР и России начали наступление на Северск. Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что российские военные и силы республики продвигаются по Лисичанску к центру города уже по четырем направлениям. Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер заявил, что конфликт на Украине может закончиться тремя способами – победой России, войной РФ с Западом или возвращением к ситуации до 24 февраля. Первый за восемь лет автобус отправился из Крыма в Херсон. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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Вверху самая последняя запись С конца
9:34

Украинские войска в 09:15 выпустили по Ясиноватой 5 снарядов калибром 155 мм — представительство ДНР в СЦКК.

9:30

Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и Воздушно-космических сил России, заявил депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк — РИА «Новости».

9:25

Посол России определила ситуацию дипломатического конфликта с Болгарией как беспрецедентную и провокационную. Элеонора Митрофанова не исключила разрыва дипотношений с Болгарией — ТАСС.

9:24

Москвичи выберут территорию для наименования в честь Луганской народной республики в «Активном гражданине», сообщается на сайте мэра.

Наименование в честь ЛНР предлагается дать территориям у посольств Британии, Бельгии или Германии.

9:16

Украинские войска за минувшие сутки 67 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 541 боеприпас, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

9:15

Цена газа для жителей взятой под контроль части Запорожья снижена в разы по сравнению с февральской — РИА «Новости».

9:02

«Газпром» в два раза от договорного объема сократил поставки газа в Словакию, сообщил генеральный директор государственной компании «Словацкая газовая промышленность», являющейся импортером газа в республику, Рихард Прокыпчак — ТАСС.

8:53

Первый за восемь лет автобус из Херсона в Симферополь отправился по расписанию в 6.30 — РИА «Новости».

8:52

Российские военные медики развернули мобильные госпитали для пострадавших и оставшихся без медобеспечения мирных жителей Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ — ТАСС.

8:45

Украинские войска выпустили 20 ракет из «Града» по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

8:44

Акции японских участников «Сахалина-2» упали на фоне ситуации с указом президента РФ Владимира Путина, в котором говорится, что оператором проекта станет теперь российское ООО — ТАСС.

8:43

Новый жилой микрорайон в Мариуполе сдадут осенью 2022 года, в нем будет более тысячи квартир — РИА «Новости».

8:42

В России создали бронеавтомобиль «Ахмат».

8:41

Первый за восемь лет автобус отправился из Крыма в Херсон.

8:40

Семь человек на территории Донецкой народной республики получили ранения в результате обстрелов украинских войск за минувшие сутки, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

8:32

В ЛДПР предложили добавить Z и V в список букв, которые можно использовать на российских автомобильных номерах — РИА «Новости».

8:28

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью испанской газете El Mundo допустил, что доверие между Россией и Евросоюзом однажды удастся восстановить.

8:26

Российские военные строители проведут реконструкцию мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР — РИА «Новости».

8:25

Российские военные и силы ЛНР продвигаются по Лисичанску к центру города уже по четырем направлениям, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник — ТАСС.

8:24

ОБСЕ закрывает офис координатора проектов на Украине — ТАСС.

8:23

Российские военные строители развернули на территории ДНР три завода по производству бетона для строительства социальной инфраструктуры — ТАСС.

8:22

Украинские власти настаивают на том, что для бесперебойных поставок зерна им нужны поставки оружия, которые им обещали западные страны — газета The New York Times.

8:21

Министерство обороны США изучает порядка 1 300 предложений компаний по разработкам оружия и оборудования, которое в дальнейшем может быть поставлено на Украину, сообщает CNN со ссылкой на источники.

8:20

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что западная помощь Киеву поступает сейчас в количестве, недостаточном для установления военного паритета с Россией — ТАСС.

8:19

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что передислокация российских войск с острова Змеиный может изменить ситуацию в Черном море в пользу украинской стороны, но отмечает, что это не гарантирует ей безопасность — ТАСС.

8:18

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что для завершения конфликта на Украине не требуется уход Владимира Путина с поста президента России — ТАСС.

8:17

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, что не станет больше играть в хоккей с президентом России Владимиром Путиным.

8:16

Силы ЛНР и России взяли под контроль ряд населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, что позволило начать наступление на Северск — ТАСС со ссылкой на источник.

8:15

Украина с 1 июля вводит для россиян визовый режим — ТАСС.

8:13

Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер заявил, что конфликт на Украине может закончиться тремя способами — ТАСС.

По его словам, Россия может остановиться на текущих позициях, это будет для нее победой. Второй вариант – продолжение боевых действий, что может вовлечь Запад в «войну с Россией». А третий сценарий – возврат к ситуации до 24 февраля.

8:07

Автобусное сообщение между Крымом и Херсоном, Мелитополем и Бердянском заработало после восьми лет перерыва, первый рейс отправился из Симферополя в Херсон — РИА «Новости».

8:06

Правительство Австралии объявило о введении санкций в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и трех министров правительства РФ, а также еще 12 российских граждан — ТАСС.

8:05

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом боевых действий и других событий в ходе военной спецоперации ВС РФ на Украине.

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