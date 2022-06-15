IKEA сократит бизнес и продаст все свои фабрики в России

Мебельная компания IKEA объявила, что из-за событий на Украине делает следующий шаг к сокращению бизнеса в России и Белоруссии. Компания уволит часть сотрудников и продаст все четыре завода в России. Глава Тихвина, где находится одна из фабрик IKEA, сообщил «Газете.Ru», что для города закрытие предприятия станет огромной проблемой.

«Рабочая сила будет сокращена»

В среду IKEA опубликовала на своем сайте заявление, в котором сообщила, что события на Украине – трагедия, которая оказала огромное влияние на жизни многих людей. В компании напомнили, что 3 марта Inter IKEA Group и Ingka Group объявили о приостановке деятельности в России и Белоруссии.

Как отметили в торговой группе, с тех пор поддержка и безопасность коллег стали ее приоритетом, поэтому сотрудникам в России и Белоруссии гарантировали шестимесячную заработную плату и основные льготы.

«Предприятия и цепочки поставок по всему миру сильно пострадали, и мы не видим возможности возобновить работу в ближайшее время. Как следствие, Inter IKEA Group и Ingka Group решили вступить в новую фазу дальнейшего сокращения бизнеса IKEA в России и Белоруссии», — заявили в компании.

На сайте IKEA уточнили, что розничный бизнес останется остановленным, а «рабочая сила будет сокращена». Чтобы поддержать процесс сокращения, Ingka Group решила распродать свои запасы товаров для дома в России.

«Промышленный бизнес Inter IKEA в России хочет сократить рабочую силу и начать процесс поиска новых владельцев для всех четырех заводов», — говорится в заявлении.

Кроме того, ввоз и вывоз товаров IKEA из России и Белоруссии будет окончательно прекращен. А два принадлежащих Inter IKEA офиса закупок и логистики в Москве и Минске «будут закрыты навсегда».

В компании заключили, что все ее действия и решения основываются на ценностях IKEA. При этом торговая группа намерена и дальше поддерживать своих сотрудников в меру своих возможностей.

Согласно информации на сайте, IKEA предлагает «хорошо продуманную, функциональную и доступную по цене высококачественную мебель для дома, изготовленную с заботой о людях и окружающей среде». В торговую группу входят несколько компаний с разными владельцами, работающих под общим брендом IKEA. Ныне крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для дома была основана в Швеции в 1943 году. С 2000 года компания открыла в нескольких регионах России 14 полноформатных магазинов и три торговые точки городского формата в Москве.

Перепрофилирование уволенных сотрудников

Позже представитель компании уточнил в разговоре с РИА «Новости», что речь идет о продаже четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

«Торговые центры «МЕГА» продолжат работать и предоставлять доступ потребителям к необходимым товарам», — добавил он.

Кроме того, работу продолжит и «Химки бизнес-парк».

«Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо», — сказал представитель IKEA.

Торговая группа также намерена распродать товары, хранящиеся на российских складах, своим сотрудникам. Сроки этой распродажи будут анонсированы на сайте компании.

Глава города Тихвин, где находится одна из фабрик IKEA, Александр Лазаревич заявил «Газете.Ru», что на предприятии работали 1057 местных жителей.

«На фабрике IKEA 1057 списочный состав, списаны, отчислены сегодня. Они пока зарплату получают. Для нас это огромная проблема. Они были обособлены, но тем не менее, для нас как территории главное – это НДФЛ и рабочие места. Люди были обеспечены работой, плюс к этому порядка тысячи человек работали подрядчиками, которые обслуживали предприятие, которые работали вне предприятия. Они тоже пострадают. Конечно, это очень неприятный момент для нас», — сказал он.

Лазаревич надеется, что предприятие продадут как можно скорее, а его профиль сохранится. По его словам, местные власти не смогут помочь уволенным сотрудникам найти новую работу.

Градоначальник добавил, что фабрика IKEA – не единственное градообразующее предприятие в Тихвине, но и остальные заводы испытывают трудности.

«Социально-экономическое положение сегодня напряженное. А какое будет мнение у руководства города и района? Только надежда на сохранение рабочих мест, на перепрофилирование предприятия. Для нас главное – рабочие места и полный социальный пакет работающих. У нас есть специальные службы, которые занимаются перепрофилированием сотрудников. <…> Все возможное при обращении людей к нам мы, конечно, сделаем», — заключил он.

В свою очередь губернатор Новгородской области Андрей Никитин, где также расположен один из заводов IKEA, заявил, что за сотрудниками предприятия будут оставлены их рабочие места.

«У нас на сегодня огромный дефицит высококвалифицированных кадров. Люди точно будут все востребованы. Но в целом мы понимаем, что актив будет сохранен, актив будет работать, но что-то поменяется с точки зрения собственности. <…> Завод хороший, завод современный, я не вижу особых рисков», — приводит ТАСС слова Никитина, сказанные на Петербургском международном экономическом форуме.

Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев предложил объединить российских поставщиков IKEA под одним брендом.

«Насколько я знаю, часть производства давно локализована здесь, а значит, есть смысл открыть своего единого оператора, который бы продавал все под единым брендом», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

По его мнению, затем продукцию можно было бы реализовывать в России на торговых площадках, которые раньше занимал шведский магазин.

Претендует на активы ИКЕА и ее конкурент. Hoff готов рассмотреть возможность покупки и аренды производственных и торговых площадей IKEA, сообщил РИА Недвижимость гендиректор российской компании Максим Гришаков.