IKEA организует распродажу товаров, оставшихся на складах в России

Шведский ретейлер мебели для дома IKEA принял решение организовать распродажу товаров, оставшихся на складах в России, среди сотрудников компании и остальных потребителей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, Группа компаний «Интер ИКЕА» и Группа компаний «Ингка» приняли решение сократить масштаб бизнеса в России», — указано в сообщении пресс-службы компании.

В компании также уточнили, что розничный бизнес в России будет приостановлен.

Ранее в маркетплейсе «Яндекс.Маркет» стали появляться предложения о продаже мебели и других товаров компании IKEA, приостановившей деятельность в России.

Предположительно, мебель на маркетплейс выставили российские продавцы. Перепродажа товаров определенного бренда, с точки зрения российского законодательства, является абсолютно легальной.