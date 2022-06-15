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IKEA продает четыре фабрики в России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Шведская мебельная компания IKEA продает четыре фабрики в России и сокращает масштаб бизнеса в этой стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение организации.

В компании отметили, что не видят возможностей возобновить продажи в обозримом будущем из-за усложнившейся ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок.

«Как следствие, группа компаний Inter IKEA и группа компаний Ingka приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо», — говорится в заявлении копании.

Отмечается, что продажи в магазинах и онлайн пока остаются «на паузе».

Кроме того, компания распродаст товары для дома, которые находятся на складах, сотрудникам и клиентам.

Ранее сообщалось, что на «Яндекс.Маркет» выставили на продажу мебель IKEA.

В марте 2022 года IKEA приостановила деятельность на территории России. Согласно заявлению компании, магазины сети не будут работать до конца августа. В июне бренд объявил, что в магазинах начали работать отделы возврата товаров.

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