ЦБ разработал поправки для запрета оборота криптовалют и предложил ввести штрафы

Центробанк подготовил законопроекты о запрете оборота и выпуска криптовалюты в России, а также о штрафах за нарушения. В то же время глава Минфина Антон Силуанов выступил за легализацию обмена криптовалют на рубли и присвоение майнингу специального кода экономической деятельности.

Банк России разработал два законопроекта о запрете выпуска и оборота частных цифровых валют в стране, а также о штрафах за них, сообщает ТАСС. Источник агентства уточнил, что законопроекты направили в Минфин.

«Законопроект устанавливает запрет на организацию выпуска, выпуск, организацию обращения частной цифровой валюты на территории Российской Федерации, включая создание и функционирование в Российской Федерации юридических лиц, деятельность физических лиц, способствующих организации выпуска, выпуску, организации обращения частной цифровой валюты на территории Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Кроме того, ЦБ предлагает запретить распространение информации о частных цифровых валютах и их выпуске в России. Как пояснил источник РИА «Новости», речь идет о запрете рекламы.

Проект закона также запрещает банкам и другим участникам финансового рынка владеть частными цифровыми валютами. Согласно документу, банки обяжут отказывать в проведении переводов и платежей в пользу юридических или физических лиц, чья деятельность способствует выпуску или обращению криптовалют. Операции по переводу денег с использованием платежной карты также предлагается запретить. Более того, если операторы связи и почтовые операторы будут обладать подобными сведениями о получателе средств, они также будут не вправе осуществлять прием платежей в его пользу.

Центробанк хочет закрепить за собой полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях при владении банками криптовалютой.

«Устанавливается административная ответственность за несоблюдение кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями <…>, субъектами национальной платежной системы запрета на владение частной цифровой валютой», — следует из проекта закона.

О штрафах

Регулятор предложил ввести штрафы за организацию выпуска или оборота частных криптовалют внутри России для физлиц в 300-500 тыс. руб., а за прием платежей в ней — 30-50 тыс. руб. Юридические лица в обоих случаях могут быть оштрафованы в размере от 700 тыс. до 1 млн руб.

Полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях всех субъектов, за исключением участников финансового рынка, предлагается закрепить за налоговыми органами.

Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения требований законодательства о частных цифровых валютах составит один год с даты совершения нарушения, сообщает агентство РИА «Новости».

Позиция Минфина

Министр финансов Антон Силуанов в свою очередь заявил, что в стране могут одобрить легализацию обмена криптовалют на рубли по аналогии с обменом иностранной валюты.

«Да, мы предусматриваем именно легальный обмен, не расчеты, а именно обмен, точно так же, как и в иностранную валюту <...> Технология будет такая же как и покупка, и продажа иностранной валюты», — заявил глава Минфина в интервью телеканалу «Россия 24».

Силуанов также призвал легализовать майнинг криптовалют и присвоить этому виду деятельности специальный код.

«Как только мы это сделаем, возникнут вопросы идентификации участников этого бизнеса и, соответственно, налогообложения. <...> Я думаю, что любая копеечка в бюджет нам не помешает», — отметил министр.

По его мнению, легализация криптовалют предпочтительнее запрета. «Криптовалюта – это порождение интернета, и если мы хотим запретить криптовалюту, то надо запрещать интернет», — сказал он.

«Мы знаем, что криптовалюта очень волатильна, это очень сложный актив, особенно для неподготовленных с финансовой точки зрения инвесторов и, безусловно, вложения в криптоактивы – это очень опасная и рискованная инвестиция. Но не замечать, что этот актив существует – мы считаем, это было бы неправильно», — подчеркнул глава Минфина. Силуанов отметил, что криптовалюта – это объективная реальность и актив, с которым в стране уже работают миллионы людей.

Министр подчеркнул, что легализация криптовалют позволит защитить непрофессиональных инвесторов путем ограничения суммы вложений в этот актив.

Он также рассказал, что Россия изучает опыт других стран в сфере налогообложения криптовалют.

«Здесь могут быть либо такие вмененные налоги, как это сделано в нашей соседней стране — Казахстане, либо это могут быть налоги с разницы между вхождением в криптоактив и выходом из него, как это делается в случаях вложений в финансовые инструменты. Пока этот вопрос находится в стадии обсуждения», — сказал Силуанов.

Минфин рассчитывает на принятие законопроекта о легализации криптовалют до конца года.

Путин призвал прийти к единому мнению

В конце января президент России Владимир Путин призвал правительство и ЦБ «в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению» по криптовалютам. Путин призвал провести переговоры в ближайшее время и сообщить ему «о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты».

По его словам, у ЦБ «своя позиция» на этот счет, так как у криптовалют высока волатильность, из-за чего расширение деятельности в этой сфере несет высокие риски прежде всего для россиян.

При этом он отметил, что у России есть конкурентные преимущества перед другими странами в майнинге криптовалют — профицит электроэнергии и хорошо подготовленные кадры.

Минфин по поручению правительства разрабатывает законопроект о легализации и регулировании криптовалют в стране. Позиция министерства практически полностью расходится с мнением ЦБ, выступающего за полный запрет оборота и майнинга криптовалют.