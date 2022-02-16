«Что тут такого, я не понимаю»: Силуанов заявил, что запретить криптовалюту в России невозможно

Глава Минфина Антон Силуанов считает, что запрет криптовалюты в России невозможен. Министр призвал вывести криптовалюты в легальное поле, а также установить лимит на инвестиции в криптовалюту для неквалифицированных инвесторов, чтобы снизить риски.

Министр финансов Антон Силуанов сравнил запрет криптовалют в России с попытками запретить интернет. По словам главы Минфина, необходимо сделать криптовалюты инвестиционно привлекательными, а риски, о которых ранее заявил Банк России, возможно регулировать.

«ЦБ хочет взять и запретить криптоактивы, криптовалюту, мотивируя тем, что это создает риски, в первую очередь у граждан, может «заразить» финансовые институты, банки и создать непрозрачный рынок расчетов. Это то же самое, что запрещать интернет, что невозможно», — цитирует министра Forbes.

Силуанов отметил, что понимает, о каких рисках предупреждает ЦБ, но настаивает, что всегда лучше отрегулировать сектор, чем его запрещать. Глава Минфина выступил за то, чтобы банки и биржи отвечали за идентификацию держателей криптоактивов и контроль над ними. Силуанов заявил, что его ведомство выступает против запрета майнинга в стране.

«Мы считаем, что [майнинг] не надо запрещать, его нужно ввести в легальное поле, присвоить соответствующий код экономической деятельности, брать с этого налог и вывести майнеров в легальное поле. Я не понимаю, зачем все это ограничивать и запрещать», — сказал министр.

По его словам, налог нужно взимать с разницы вложенных и выведенных в криптовалюту привычных — фиатных — валют.

Лимит для неопытных инвесторов

Минфин предлагает установить лимит для инвестиций в криптовалюту для неквалифицированных инвесторов. По словам Силуанова, он может составить 50-100 тыс. рублей в эквиваленте.

«Мы говорим о некоем минимальном объеме ресурсов, которые бы могли использовать неквалифицированные инвесторы. Цифры могут быть разные – от 50 до 100 тыс. в эквиваленте. Наша концепция такая», — указал министр.

Ранее его заместитель Алексей Моисеев предлагал запретить неквалифицированным инвесторам приобретать криптовалюты на сумму выше 50 тыс. рублей.

При этом, по словам Моисеева, для получения статуса квалифицированного инвестора для покупки криптовалюты предлагается установить более жесткие требования, чем в традиционной финансовой среде.

Поиск решения продолжается

Силуанов указал, что у Минфина и ЦБ до сих пор нет общего понимания по регулированию криптовалют, но попытки урегулировать разногласия продолжаются.

Ведомство согласно с Банком России лишь в том, что нельзя допускать расчеты в криптовалюте, так как они не разрешены в России и в других странах.

«Мы года полтора уже спорим по этому закону, промедление не на руку никому. Даже если где-то ошибемся, всегда сможем поправить. Хуже, когда решение затягивается, а серый сектор развивается дальше», — указал Силуанов. Если стороны не смогут найти компромисс, то выйдут в правительство для проведения процедуры снятия разногласий.

По словам Силуанова, Минфин может внести в кабмин пакет законопроектов с таблицей разногласий для использования существующей процедуры их снятия.

«Иначе мы никогда не выйдем на вариант, который нужно будет реализовывать», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, какие будут шаги в случае отсутствие компромисса с ЦБ по поводу регулирования рынка цифровых валют.

Согласно позиции Минфина, регулирование криптовалют в России возможно и без их запрета. Министерство считает, что как полное отсутствие регулирования криптовалют, так и их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества.

Правительство 8 февраля утвердило «Концепцию законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют», согласно которой оборот криптовалют будет регулировать государство с «акцентом на защиту прав рядовых инвесторов».

Кабмин также предложил разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных, при этом для последних предлагается установить лимиты на операции.