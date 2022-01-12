«Тепло» по 30 тысяч рублей. Как европейцы расплачиваются за энергопереход

Ускоренный переход Европы на «зеленую» энергетику уже привел к десятикратному повышение тарифов на электричество на оптовом рынке. К концу 2022 года энергия в ЕС может подешеветь, считает эксперт. Но цены все равно будут в три-четыре раза выше, чем докризисные.

Молдавии опять не хватает денег на газ

В конце 2021 года правительство Молдавии заключило новый контракт с «Газпромом» на выгодных для себя условиях — около $430 за тысячу кубометров. Однако уже в конце ноября произошла первая просрочка по платежам за октябрь и первую половину ноября в размере $74,2 млн. 26 ноября Кишинев выплатил монополисту требуемую сумму, но уже в начале 2022 года ситуация повторилась.

В Комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдавии заявили, что газораспределительное предприятие «Молдовагаз» попросит «Газпром» об отсрочке платежа за газ до конца января.

Топливному оператору страны не хватает около €25 млн, чтобы до 20 числа оплатить половину месячного потребления газа.

По словам вице-премьера Молдавии Андрея Спыну, страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса. В декабре закупочная цена на газ была в районе $450 за тысячу кубометров, а в январе достигла $646. Как подчеркнул чиновник, при таком раскладе рост тарифов на электроэнергию для жителей страны будет неизбежным.

Молдавская энергетическая компания Premier Energy, принадлежащая чешскому инвестиционному фонду Emma Capital, уже потребовала с 1 февраля 2022 года повысить тариф на электроэнергию в 1,8 раза.

По сравнению с октябрем 2021 года рост закупочных цен составил 96% и 86% соответственно — 2,42 лея за 1 кВтч в ноябре-декабре 2021 года и 2,29 лея за 1 кВтч с января 2022-го.

Молдавия — далеко не единственная страна, которая пострадала от энергетического кризиса в Европе.

Франция и Германия

Рост биржевых ресурсных цен, начавшийся в сентябре прошлого года, ударил по странам Северной и Западной Европы. На фоне безветренной погоды и снижения выработки мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ) оптовая стоимость электроэнергии к концу декабря поднялась почти в четыре раза.

В главной экономике ЕС — Германии — показатели, по состоянию на 21 декабря 2021 года, увеличились с €90 до €432 за МВтч. К такому росту привели сразу несколько факторов, включая планы правительства ФРГ закрыть 13 угольных шахт и три атомные станции — Grohnde, Gundremmingen C и Brokdorf. В итоге страна к концу 2021 года лишалась сразу 6,4 ГВт энергомощностей.

Масла в огонь подлила и соседняя Франция, являющаяся одним из важнейших экспортеров «тепла» (здесь и далее подразумевается энергия из любых источников) на континенте. В декабре прошлого года в стране закрыли на внеплановый ремонт два блока АЭС. Кроме того, ранее произошли сбои в работе интерконнектора под Ла-Маншем.

Эти факторы привели к резкому сокращению поставок электроэнергию в Великобританию и Германию.

При этом в самой Франции оптовая стоимость «тепла» по состоянию на 21 декабря составила почти €443 за МВтч, что почти в 10 раз выше оптимальных показателей — €40-60.

Великобритания и Швеция

В свою очередь, Великобритания столкнулась с массовым банкротством энергетических компаний. С сентября 2021 года в стране приостановили работу сразу 17 фирм, обслуживающих десятки тысяч домохозяйств. В начале осени тарифы на электроэнергию в стране выросли почти в три раза по сравнению с началом года.

Уже сейчас тысячи британских семей сталкиваются с огромным увеличением счетов. Как утверждает CNN, ежемесячный платеж в стране за электроэнергию на начало 2022 года составляет порядка 310 фунтов стерлингов (€372).

Не лучше ситуация и в относительно благополучной Швеции. С начала кризиса цены на электроэнергию в стране выросли с 35 эре до почти 2 крон (c $0,038 до $0,22 — в шесть раз) за кВтч. Рекордный рост тарифов вынудил правительство страны оказать денежную помощь нуждающимся слоям населения. На эту цель из бюджета до конца зимы выделят 6 млн крон (более $660 млн).

К началу 2022 года оптовые цены на электроэнергию в странах Северной и Северо-Западной Европы значительно отыграли рекордное декабрьское подорожание.

По данным бирже Nord Pool, на 12 января в ФРГ можно приобрести МВтч за €180, во Франции — за €223, в Австрии — за €196, а в Нидерландах — за €189. Однако несмотря на снижение котировок, «тепло» в Западной Европе по-прежнему остается крайне дорогим.

Восточная Европа и Прибалтика

Самые сильные последствия энергетического кризиса в Европе почувствовали жители Польши и прибалтийских стран. В декабре 2021 года цены на электричество и природный газ на Варшавской товарной бирже достигли самых высоких уровней за всю ее 20-летнюю историю. Конечные потребители столкнулись с трехкратным повышением тарифов на «тепло» по сравнению с докризисными показателями.

Негативная тенденция в Польше сохранится и в начале 2022 года. Так, Управление энергетического регулирования страны недавно утвердило новые тарифы для индивидуальных потребителей, подняв ежемесячную ценовую планку на 24% по сравнению с 2021-м. Нуждающимся домохозяйствам государство будет выплачивать пособия, их размер составит от 500 до 1,4 тыс. злотых (от €107 до €302).

В прибалтийских странах оптовые цены на электричество заметно снизились с пиковых значений конца декабря, когда стоимость МВтч варьировалась от €406 до €413. По состоянию на 12 января 2022 года, 1 МВтч в Литве, Латвии и Эстонии стоил примерно €153.

Столь резкое снижение котировок стало возможным во многом благодаря экстренным закупкам «тепла» из Белоруссии и России, где экспортная стоимость электроэнергии гораздо ниже, чем в скандинавских странах.

Что будет с ценами в 2022 году

В течение этого года оптовые цены на электроэнергию в Европе, скорее всего, пойдут на спад. Уменьшение котировок в среднем по году может быть почти четырехкратным — с €440 до €100-120 за МВтч. При этом вернуться к докризисным показателям (€35-60 за МВтч) ведущим странам ЕС — Франции и ФРГ — не удастся. В итоге ситуация на основных биржевых площадках континента в течение следующих 12 месяцев останется крайне напряженной.

По словам старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, предпосылок для снижения биржевых котировок на газ и нефть на данный момент нет. Негативно влияет на оптовые цены на электроэнергию в ЕС и замедление сертификации «Северного потока — 2», запуск которого помог бы европейцам восполнить топливный дефицит.

«Даже €100-120 за МВтч будут все равно в три-четыре раза выше оптимальных оптовых расценок на электроэнергию. Такая ситуация станет энергетическим шоком для конечных потребителей и промышленных предприятий, рост числа банкротств которых продолжится и в 2022 году», — подчеркнул эксперт.

В то же время, добавил он, возможное признание за атомной и газовой генерациями «зеленого» статуса мог бы сильно помочь сбить оптовые цены на электроэнергию. Это станет возможным в случае снижения стоимости квот на выбросы парниковых газов (СO2).

«Если в 2020 году тарифы на выброс CO2 в Европе находились на уровне примерно €10 за тонну, то к концу 2021-го планка увеличилась, достигнув €60-70. На газовых электростанциях ЕС выбросы составляют примерно 450-470 граммов на кВтч. При спотовой стоимости газа €700-800 за тысячу кубов это может привести к увеличению оптовых цен на электроэнергию на €10-20 за МВтч», — объяснил Кондратьев.

По оценке аналитиков компании Citigroup Inc., в 2022 году европейские страны столкнутся с самым большими счетами за электроэнергию за десятилетие. С учетом текущих средних оптовых цен общие траты стран ЕС составят к концу декабря порядка $1 трлн.

По словам Кондратьева, потянуть столь большие расходы конечные потребители в Западной Европе смогут только за счет госсубсидий. Более бедным государствам Восточного региона придется пойти на регулирование тарифов на электроэнергию или введение ограничений по использованию «тепла». В противном случае Польшу и страны Балтии будут ждать массовые социальные протесты, заключил эксперт.