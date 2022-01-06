Нефтяная война и биржевые рекорды: энергетические итоги 2021 года

Мировой энергетический рынок чувствовал себя неспокойно в 2021 году. Причиной стали сразу несколько факторов, среди которых рекордные биржевые цены на газ, подорожавшая нефть и резкое сокращение выработки мощностей возобновляемыми источниками энергии. Ключевые события мировой энергетики — в материале «Газеты.Ru».

Завершение строительства «Северного потока — 2»

В начале сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о завершении строительства газопровода «Северный поток – 2». Проект предполагал прокладку двух ниток трубы длиной порядка 1200 км. Инвестициями в строительство газопровода занимался международный консорциум, в который помимо «Газпрома» вошли зарубежные компании ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall.

Решение о строительстве масштабного объекта было принято в 2012 году, однако прокладка самой трубы в Балтийском море началось только в 2018-м. Постройку планировалось завершить в конце 2019 года, однако из-за американских санкций процесс затормозился. В итоге сварку второй трубы СП-2 удалось завершить только 6 сентября 2021 года.

Маршрут поставок должен был пролегать через исключительные экономические зоны России, Швеции, Финляндии, Германии и Дании. Против реализации проекта активно выступала администрация экс-президента США Дональда Трампа — при нем санкции против участников проекта включались в оборонный бюджет страны. С приходом в Белый дом Джо Байдена политика Вашингтона относительно газопровода несколько «потеплела».

До конца 2021-го «Газпром» должен завершить заполнение второй нитки «Северного потока — 2» техническим газом для достижения необходимого уровня объема давления в трубопроводе. На это у монополиста уйдут дополнительные 177 млн кубометров топлива. Однако вероятность полноценной прокачки газа по СП-2 в начале 2022 года сводится к нулю из-за замедления сроков сертификации проекта со стороны ФРГ, а также противодействия прибалтийских стран, Польши и Украины.

Биржевые газовые рекорды

Первая половина 2021 года отличалась усиленным спросом на газ со стороны европейских и азиатских стран. Осенью начался продолжительный период взлета биржевых котировок.

Начиная с сентября, стоимость газа на основных европейских площадках преодолела путь от $500-600 за тысячу кубометров до фантастических $2,1-2,2 тыс. И только в конце декабря наметилась обратная тенденция – рынок скорректировался до $1-1,2 тыс.

Столь резкий взлет стоимости природного ресурса стал возможен по целому ряду причин. Главной среди них стала проблема сертификацией «Северного потока — 2», запуск которого позволил бы европейцам получить дополнительные объемы топлива в 55 млрд кубометров в год. Одновременно с этим в конце декабря «Газпром» фактически приостановил прокачку топлива по трубопроводу «Ямал-Европа», который обеспечивал поставки в Германию, Польшу и другие страны ЕС.

Цены подогревали и противоречивые заявления европейских политиков, касающиеся энергетической стратегии ЕС, неясность статуса газа и атома как «зеленых» источников энергии, сообщения о возможном отказе от долгосрочных контрактов на поставки российского топлива в будущем.

Пиком в этой истории стало решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) о переносе сроков вынесения решения по СП-2 на вторую половину 2022 года. «Газпрому» необходимо в январе предоставить документы о перерегистрации оператора проекта — Nord Stream 2 AG — под нормы немецкой юрисдикции. Из-за этого европейские страны не смогут рассчитывать на дополнительные объемы топлива в разгар отопительного сезона, что, вероятнее всего, приведет к новому скачку цен в начале 2022 года.

Нефтяная война США и ОПЕК+

Причиной противостояния США и стран ОПЕК+ стал внутренний бензиновый кризис в Штатах. Поводами для беспокойства администрации американского президента Джо Байдена стала рекордная среднегодовая инфляция выше 6% и рост биржевых цен на нефть, начавшийся в третьем квартале 2021 года. Столь бурного роста цен на товары и услуги в США не наблюдалось последние 30 лет.

Осенью нефтяные котировки марки Brent приблизились к отметке $85 за баррель, что привело к взлету стоимости бензина в Штатах.

В середине ноября цены на бензин в Калифорнии побили рекорд и достигли $4,68 за галлон (больше доллара за литр — «Газета.Ru»). В остальных штатах средняя цена превысила $3,40. Все это заставило Байдена высвободить 50 млн баррелей из стратегических запасов США и начать торговать ими на рынке.

Американцы неоднократно требовали от ОПЕК+ сократить уровни ежемесячной добычи нефти для стабилизации биржевых цен. Однако просьбы Байдена раз за разом не достигали адресатов, которые продалжали наращивать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. В итоге США удалось убедить ряд стран, включая Великобританию, Индию и Южную Корею, поддержать Штаты в борьбе против ОПЕК+. В ближайшие месяцы суммарный объем предложения на мировом рынке увеличится на 60-70 млн баррелей.

Энергетическая политика Штатов привела к снижению среднемесячных цен на нефть — с $83,5 в октябре до $70,5 в ноябре. Замедлению роста биржевой стоимости сырья способствовало и распространение нового варианта коронавируса «омикрон», в результате которого ряд стран стали закрывать внутренние границы и ограничивать авиасообщение с африканскими государствами.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты ранее предсказывали, что в начале 2022 года цены на нефть марки Brent останутся в диапазоне $70-80 — наиболее приемлемом для ключевых рыночных игроков.

Техасский кризис и энергопереход ЕС

В феврале 2021 года главная нефтедобывающая провинция США — Техас — столкнулась с системным энергетическим кризисом. С наступлением морозов спрос на электроэнергию в этом штате вырос до 79 ГВт*час. Ставка местных властей на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) не сработала из-за отсутствия системы обогрева лопастей у ветряков — они попросту замерзли и не могли крутиться. В итоге 12,5 ГВт ВИЭ просто перестали работать.

В 2017 году в Техасе закрыли более десяти крупных угольных электростанций в связи с их нерентабельностью. Инвестиции в другие традиционные источники энергии, включая нефть и сланцевый газ, также сократились на фоне планов администрации Байдена к 2035 году полностью перейти на «зеленую» энергетику. В результате в конце зимы 2021-го без электричества и тепла остались от 3 до 5 млн техасцев.

Ошибку США рискуют повторить и европейские власти, которые летом приняли амбициозную стратегию по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

Стратегия энергоперехода ЕС предполагает ввод «зеленого» налога, который сильно ударит по экспорту «грязной» энергии из третьих стран. Та же Россия, по оценкам компании KPMG, уже в 2025-2030 годах рискует потерять €30-50 млн.

Но, что более важно для самого ЕС, данная стратегия уже привела к закрытию ряда энергетических объектов.

В декабре 2021 года во Франции закрыли на внеплановый ремонт два блока АЭС, соседняя Германия готовится приостановить работу 13 угольных и трех атомных станций — Grohnde, Gundremmingen C и Brokdorf. Общие потери одной только ФРГ при таком раскладе составят 6,4 ГВт.

Этот фактор, в свою очередь, станет предпосылкой для дальнейшего роста внутриевропейских тарифов на электроэнергию.

Резкий рост тарифов на электроэнергию в ЕС

Следствием «зеленой» стратегии Евросоюза, в частности, стал резкий взлет биржевых цен на электроэнергию в ряде стран. В той же Франции февральские фьючерсы побили абсолютный рекорд, вплотную подобравшись к отметке €1 тыс. за мВтч (для сравнения, в начале года 1 мВтч в ЕС стоил в среднем €350). Продемонстрировали резкий рост и краткосрочные контракты на бирже Nord Pool.

Во второй половине декабря средняя цена поставок на сутки вперед в целом ряде стран ЕС, включая Францию, Германию, Нидерланды, Австрию и другие государства, превысила €430 за мВтч.

Результатом этого стали массовые банкротства европейских энергетических компаний. Самая драматичная ситуация сложилась в Британии, которая окончательно вышла из ЕС в ушедшем году. В ноябре местные Omni Energy, Ampoweruk и Zebra Power объявили о своем закрытии. В общей же сложности, начиная с сентября, в Британии обанкротились 17 частных фирм. В Германии из-за высоких цен на газ в декабре обанкротилась Neckermann Strom AG, обслуживающая более 13 тыс. домохозяйств по всей стране.

При таком раскладе, подчеркивают эксперты, ожидать спада цен на электроэнергию в странах ЕС не стоит.

В начале 2022 года средний тариф для конечных потребителей останется на прежнем высоком уровне — чуть меньше €300 за мВтч. На оптовом же рынке стоимость энергии, по оценкам экспертов, может достичь €500 за мВтч.

Энергокризис в Китае

Масштабный энергетический кризис начался в Китае осенью и достиг своего пика в середине ноября 2021 года. Перебои с электричеством были зафиксированы в 20 провинциях азиатской страны. Местные власти были вынуждены ввести лимиты на использование электроэнергии конечными потребителями и предприятиями. В итоге часть китайских фабрик перешла на неполный график работы — два через два или даже два через пять.

Кризисная ситуация в Китае напрямую повлияла на рекордный рост ресурсных цен в Европе. Повышенный спрос Пекина на уголь, СПГ и нефть привел к тому, что мировые поставщики массово перенаправили энергетический транзит в Азиатско-Тихоокеанский регион, где покупатели предлагали большую цену за энергоносители.

Однако уже к концу декабря кризис в Китае пошел на спад. Усилия к преодолению топливного дефицита приложили и китайские власти, которые в экстренном порядке вновь открыли большинство законсервированных угольных шахт. В итоге цены на «грязное» сырье сейчас в Азии упали ниже $300 за тонну.

Снижение спроса на и энергоносители внутри Китая привело к тому, что 34 танкера с сжиженным природным газом общей вместимостью порядка 3 млрд кубометров направились в европейские терминалы.

В ближайшие недели это поможет частично решить проблему топливного дефицита в ЕС, снизив биржевые цены на газ до $1 тыс. за тысячу кубов. Для покрытия же недостатка газа в европейских ПХГ необходимо в восемь раз больше СПГ — около 24 млрд кубов.

Однако тенденция не будет долгосрочной — январские холода в Азии вновь развернут энергетический транзит в сторону Пекина, предостерегают эксперты.