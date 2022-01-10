«Европа ведет себя как собака на сене». Россию толкают в газовые объятия Китая

Усиливающаяся торговая война между Китаем и Австралией привела к стремительному сближению Москвы и Пекина в энергетической сфере. Новый трубопровод «Сила Сибири — 2» позволит России выбирать покупателя газа, что даст «Газпрому» независимость от действий Европы, связанных с «зеленым» энергопереходом. Эксперты отмечают, что полный разворот в сторону Азии возможен лишь после 2030 года — когда подойдут к концу долгосрочные контракты «Газпрома» со странами ЕС.

Газовое сближение Москвы и Пекина

Китай хочет ускорить завершение технико-экономического обоснования (ТЭО) газопровода «Сила Сибири — 2» на фоне усиливающегося торгового противостояния с Австралией. Об ускорении процедуры ранее заявлял президент России Владимир Путин. Все эти факторы говорят о желании Москвы и Пекина еще больше сблизить взаимодействие в энергетической сфере.

Канберра является для Пекина важным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ). Однако долгосрочные двусторонние топливные контракты завершатся в 2030-35 годах, что заставляет руководство КНР уже сейчас задуматься о будущей диверсификации транзитов.

Это подтверждает тот факт, что за 2021 год китайские энергетические компании не подписали с австралийскими партнерами ни одного нового соглашения о поставках СПГ.

После ввода в эксплуатацию первой нитки «Силы Сибири» в декабре 2019 году Москва поставила Пекину менее 20 млрд кубометров газа – 4,1 млрд кубов в 2020-м и 13,4 млрд кубов на конец ноября 2021-го. Россия и Китай понимают, что этих объемов явно недостаточно для полноценной энергетической независимости обеих сторон от внешних факторов. Вторая ветка магистрального трубопровода позволит нарастить топливный транзит до 50 млрд кубов, что кардинально изменит расклад в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Европейцы могут винить лишь самих себя

Европейские страны сами загнали себя в энергетический тупик стратегией ускоренного энергоперехода и отказом от долгосрочных газовых контрактов после 2049 года, отмечают эксперты. На этом фоне «Газпром» вполне логично решил обратить внимание на транзитные возможности азиатского направления. С вводом же в эксплуатацию трубопровода «Сила Сибири — 2» у российского монополиста появится важное право выбора покупателя топлива.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, Москва сможет перенаправить газ из Европы в Азию в случае отказа ЕС от долгосрочного бронирования мощностей с топливных месторождений Ямала. Этот сценарий, вероятнее всего, произойдет в ближайшие 15-20 лет.

«Основной площадкой на севере России является Бованенковское месторождение. Его возможности позволяют качать ежегодно до 200 млрд кубов в сторону Европы, а с учетом китайского транзита совокупная мощность может составить выше 250 млрд кубов. Его ресурсная база настолько велика, что сможет без проблем покрыть топливные потребности как европейцев, так и китайцев», — объяснил аналитик.

В свою очередь директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что активное перенаправление российского газа в сторону Китая сможет создать все предпосылки для образования топливного дефицита в ЕС после 2035 года.

«В отношении российского газа ЕС ведет себя, как собака на сене: ни себе. ни другим. Возросшие потребности Европы в топливе во многом обусловлены истощением главных месторождений ЕС, включая Гронингенское в Нидерландах. Еще один важный поставщик — Норвегия — также работает на пределе возможностей, в Великобритании наблюдается падающая внутренняя добыча. Европейцы же продолжают возмущаться перенаправлением российского газа в Китай», — констатировал Громов.

Торговая война Китая и Австралии

Политические и экономические отношения Пекина и Канберры резко ухудшились за последние несколько лет. Сначала Пекин ввел высокие тарифы на австралийское вино, а вскоре снизил закупки австралийского угля почти на 90% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года. Канберра нанесла ответный удар, отменив несколько сделок с КНР в апреле 2021-го. Апогеем же торгового конфликта стало решение Австралии присоединиться к тройственному военному альянсу с Великобританией и США — AUKUS, считают эксперты.

Китай болезненно воспринимает любые поползновения на свой суверенитет со стороны иностранных государств. Появление же мощного оборонительного объединения вблизи границ стало для Пекина спусковым сигналом для ответных действий, подчеркнул Громов.

«КНР готов закупать газ от любых поставщиков. Однако Пекин очень не любит, когда китайского дракона тыкают палкой собственные же соседи по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Австралия же запретила Huawei Technologies поставлять оборудование для мобильной сети 5G, да еще вошла в военный альянс с главным экономическим противников Китая — США. КНР такого не прощает», — отметил Громов.

Однако несмотря на эскалацию экономического конфликта с Канберрой, Пекин не стал разрывать в одностороннем порядке крупные газовые контракты, один из которых завершится в 2030-м, а другой — в 2035 году. Это объясняется острой зависимостью Китая от поставок австралийского СПГ.

«По итогам 2020 года КНР импортировал 94 млрд кубометров сжиженного топлива, из которых более 40 млрд (43%) поставила Канберра. На долю НОВАТЭКа пришлось менее 7 млрд (около 7%), разница почти шестикратная. Российская компания чисто физически не сможет потеснить Австралию с китайского рынка СПГ, у нее нет для этого необходимой ресурсной базы», — резюмировал Громов.

Вашингтон не станет дразнить Китай санкциями

России и Китаю не стоит опасаться возможных санкций США против «Силы Сибири — 2». Подобное давление на проект не вписывается в экономические планы Вашингтона, который и сам поставляет сжиженное топливо в Китай. В отличие от «Северного потока — 2», азиатский трубопровод не представляет угрозу экспортным поставкам американского СПГ, считают эксперты.

По словам Юшкова, помешать запуску «Силы Сибири — 2» американцы могут, надавив на Австралию, которая продолжает в большой степени зависеть от внешней политики США. Но более реальным способом для Штатов станет блокировка поставок катарского СПГ в Китай.

«Маршруты поставок СПГ, идущие с южной стороны китайских границ, становятся все более рискованными. Ближневосточный транзит сжиженного топлива идет через Малаккский пролив, где базируется американский флот. В случае усиление напряженности в азиатском регионе США могут перекрыть пролив, чтобы Китай испытал серьезный ресурсный голод», — отметил эксперт.

Однако Юшков подчеркнул, что сейчас необходимости для столь резких действий у Штатов попросту нет. Между США и Китаем лишь недавно завершилась торговая война, возобновлять же конфликт со второй экономикой мира Вашингтону сейчас крайне невыгодно.

В свою очередь Громов отметил, что американское руководство не случайно отказалось от критики «Силы Сибири — 2». На фоне энергетического кризиса в Китае осенью 2021 года Вашингтон заключил с Пекином ряд крупных долгосрочных контрактов на поставки американского СПГ.

«До 2025 года Штаты планируют ввести новые СПГ-мощности, которые позволят американцам увеличить экспорт СПГ почти в два раза (в 2021 году экспортный план Минэнерго США составлял почти 80 млрд кубов — «Газета.Ru»). На этом фоне терять доход с топливного транзита в Пекин Вашингтон явно не намерен», — резюмировал Громов.