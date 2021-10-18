Как замедление роста ВВП отразится на россиянах

Реальные располагаемые доходы россиян могут снизиться по итогам года. При этом потенциал восстановления ВВП уже исчерпан, заявили в Минэкономразвития. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, на доходы населения сейчас влияет в основном инфляция. А вот экономический рост все же продолжится, просто будет идти не такими высокими темпами.

Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2021 года могут уйти в минус. Как ранее сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, прогноз по этому показателю был ухудшен с 3% до 2,5%. При этом по итогам 2020 года они снизились на 2,8%, что означает, что потери в доходах россиян не восстановятся.

Это «негативный эффект» нынешний экономической ситуации, говорит директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«По итогам двух лет мы будем в минусе по реальным располагаемым доходам. Тенденция семилетнего провала в доходах фактически продолжается», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru». Нерешаемая же проблема доходов населения и бедности сейчас, по его словам, ключевая.

Связь с ВВП

Восстановительный потенциал российской экономики себя исчерпал, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По итогам текущего года рост ВВП оценивается примерно в 4,2%.

«В августе, когда формировали прогноз, многие эксперты говорили, что он может быть выше. Тем не менее в последние два месяца деловая активность замедлилась. Восстановление себя исчерпало. Сейчас экономика вышла на свою траекторию, ухудшилась эпидемиологическая ситуация, поэтому вряд ли мы можем в этом году рассчитывать на более высокие темпы», — сказал Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам (цитата по ТАСС).

Прирост номинального ВВП в 2021 году по сравнению с 2019-м ожидается на уровне чуть ниже 14% (более 15 трлн руб.), по итогам 2022 года относительно того же 2019 года — 22% (24 трлн рублей), сообщил министр.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечают, что такие результаты не случайны: просто закончился эффект низкой базы.

Российская экономика сейчас «отбила» последствия пандемии коронавируса: произошел восстановительный рост, который ожидался после падения в 2020 году, пояснил «Газете.Ru» доцент ВШЭ, главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. В основном это касается «большой экономики», то есть крупных предприятий, показатели которых хорошо отслеживает Росстат, уточнил эксперт.

«Теперь уже рост будет в среднем идти обычным образом, но в разных отраслях темпы роста могут различаться. То, что могло восстановиться, восстановилось. Можно ожидать обычного роста — на экспорте, на нацпроектах, на бюджетных расходах, на конечном потреблении», — сказал Табах.

Когда идет восстановительный рост, то показатели растут заметнее, добавил экономист. Сейчас же все будет зависеть от внешних факторов, считает он.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая при этом отметила, что восстановительный рост в России завершился раньше прогнозов. К середине года по ВВП и многим важнейшим экономическим показателям страна превысила уровень докризисного 2019 года. Среди немногих пока не восстановившихся секторов — добыча полезных ископаемых (что связано с ограничительными квотами ОПЕК+), а также отрасли, чувствительные к антиковидным ограничениям — международные авиаперевозки, гостиницы и рестораны, культура и спорт, прочие услуги населению, рассказала эксперт.

Сейчас экономика возвращается к более низким, характерным для нее в докризисное время темпам роста, пояснила Беленькая. Это связано с тем, что у предприятий не остается свободных ресурсов, которые можно было бы загрузить, а для ввода новых нужны инвестиции и время.

Если рост ВВП по итогам 2021 года составит примерно 4%, то это отобьет около 3% потерь 2020 года и прибавит 1% к базе 2019 года. «В принципе небольшой рост все равно есть», — отмечает Георгий Остапкович из НИУ ВШЭ.

При этом сами по себе показатели ВВП не отражают в полной мере то, как чувствует себя население, подчеркнул эксперт.

«ВВП — это виртуальный показатель. Он не отражает качество жизни населения и не отражает, за счет чего создается ВВП — за счет инноваций или эксплуатации человеческого труда, не отражает экологическую ситуацию», — обратил внимание Остапкович.

По его словам, ключевые показатели — это доходы населения и занятость. «Человек о ВВП не думает. Для него главные четыре индикатора: реальные располагаемые денежные доходы, уровень бедности, чтобы она снижалась, концентрация доходов, чтобы не было большого распределения между низкодоходными и высокодоходными гражданами и занятость. Надо выходить на показатели, которые относятся к людям», — заключил Георгий Остапкович.

Доходы «съела» инфляция

В России продолжается ускорение инфляции, что отражается на экономических показателях, отметила главный экономист, руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталья Орлова.

«Ускорение инфляции в некотором смысле «съедает» потенциал роста, потому что те доходы, которые могли быть направлены на потребление, уходят в рост цен. Складывается ощущение, что темпы роста будут ближе к 4%, чем к 4,5%, и это, к сожалению, эффект инфляции», — подчеркнула она в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, тема инфляции проходила через весь этот год. В частности, ожидалось, что в третьем квартале она останется повышенной из-за социальных выплат. Но то, что произойдет такой резкий скачок, стало «сюрпризом»: теперь прогнозы нужно скорректировать, исходя из этих показателей.

«Мы месяц-два назад думали, что по итогам года она инфляция будет где-то около 6%, а сейчас выходим, наверное, на 7%», — сказала Орлова.

Что касается реальных располагаемых доходов населения, то это следствие более высокой инфляции, также считает экономист Антон Табах. «Если повышается прогноз инфляции, то и реальные доходы населения растут медленнее», — добавил он.

Ранее Максим Решетников сообщил журналистам, что прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года повышен на 1,6 п.п. – с 5,8% до 7,4%. Это будет максимальный показатель с 2015 года (12,9%). Прогноз по инфляции по итогам 2022 и 2023 годов пока остался прежним — 4%.

Как отметила Ольга Беленькая из ФГ «Финам», реальные располагаемые доходы населения по итогам второго квартала не вышли на докризисный уровень.

«В 2022 году мы ожидаем замедления роста экономики при достаточно высокой инфляции (по крайней мере, в первой половине года), что может привести как минимум к стагнации реальных располагаемых доходов населения», — отметила эксперт.