Решетников предсказал рост ВВП в 4,2% по итогам года

Деловая активность в России замедлилась, на процесс негативно влияет ухудшающаяся эпидобстановке в стране, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Поэтому эксперты больше не ждут роста ВВП выше 4,2% в 2021 году. Этот прогноз соответствует сентябрьским ожиданиям ведомства. Международные агентства считают, что рост экономики Росси по итогам текущего года не превысит 4%.

В России замедлились темпы роста ВВП, к концу года этот показатель вряд ли превысит 4,2%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Министр отметил, что изначально прогнозы допускали, что ВВП может быть и выше. «Тем не менее, в последние два месяца, мы видим, что деловая активность замедлилась, восстановление в общем себя исчерпало, и сейчас экономика вышла на свою траекторию», — объяснил Решетников.

Глава ведомства подчеркнул, что замедление активности бизнеса связано, в том числе, с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. «Ухудшилась эпидемиологическая ситуация, поэтому вряд ли мы можем рассчитывать в этом году на более высокие темпы», — добавил министр экономики.

Рост ВВП в 4,2% соответствует базовому прогнозу Минэкономразвития на 2021 год. В 2022-2023 ведомство считает, что экономика будет расти примерно на 3% в год. По словам Решетникова, в следующем году на темпы роста ВВП повлияют увеличение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, а также ужесточение кредитно-денежной политики. Ведомство прогнозирует, что в номинальном выражении ВВП прирастет в этом году на 15 трлн руб. по сравнению с допандемийным 2019-м, а в 2022-м году — еще на 9 трлн руб.

Согласно сентябрьским расчетам Минэкономразвития, в 2021 году ВВП России в денежном эквиваленте составят 124,4 трлн руб. Прогноз в 4,2% повысился по сравнению с июлем и апрелем — тогда Минэк предсказывал рост экономики в 3,8% и 2,9% соответственно. В то же время ведомство ухудшило прогноз по инфляции — индекс роста потребительских цен по итогам текущего года может составить 5,8% (предыдущий прогноз предусматривал инфляцию в 5%).

В конце сентября Решетников рассказывал, что для экономического роста страны существуют несколько рисков. Главным из них он назвал ситуацию с урожаем, когда из-за непогоды задерживаются поставки на внутренний рынок плодоовощной продукции. К внешним факторам, которые влияют на темпы роста российского ВВП, по мнению министра, относятся общемировая инфляция, а также нарушения в цепочках поставок — в частности, рост тарифов на контейнерные перевозки.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's три недели назад повысило прогноз по росту ВВП России до 4%, что примерно соответствует ожиданиям Москвы, и ухудшило прогноз по инфляции до 6,1%. Как заявили эксперты агентства, показатели экономического роста для страны улучшились за счет более высокого потребления и экспорта. Россия во втором квартале 2021-го вышла на допандемийный уровень потребительской активности и трат населения.

Прогнозы S&P на 2022 и 2023 год хуже, чем у российских властей. Международные эксперты считают, что в следующем году рост экономики России не превысит 2,6%, а в 2023-м будет колебаться в районе 2%.

В июле опрошенные РБК эксперты считали, что третья волна пандемии COVID-19 отнимет от роста ВВП 0,1-0,2% ВВП. В первую очередь, негативно скажутся ограничения для бизнеса, однако они будут иметь непродолжительный эффект.