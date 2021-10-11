Эксперты считают, что выгода России от нефтяного бума будет краткосрочной

Слишком высокие цены на нефть и газ станут серьезной угрозой для ведущих российских энергетических компаний. Полный же отказ европейцев от традиционных видов топлива может уже в ближайшее десятилетие свести на нет сырьевые поступления в российский бюджет, отмечают эксперты.

Россия не сможет получить значительную выгоду от подорожания биржевых цен на нефть. Этот тренд будет краткосрочным, но что более важно, станет предпосылкой для ускорения «зеленого» перехода в ЕС. К тому же нынешняя ситуация во многом спекулятивна, что не способствует стабильному извлечению прибыли Россией, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Чем вызвано подорожание нефти

Основные нефтяные марки – североморская Brent и техасская «легкая» WTI – по итогам торгов понедельника на международных сырьевых площадках достигли отметок $83,65 (+1,26 доллара) и $80,52 (+1,17 доллара) соответственно. 12 октября они продолжили рост в пределах 0,3%.

Однако такой тренд не будет долгосрочным. Иными словами, Россия извлечет выгоду только в моменте, однако не сможет стабильно наращивать выручку в течение последующих месяцев. Дело в том, что на стоимость «черного» золота по большей части влияют ничем не обоснованные слухи о потенциальном увеличении нефтяной генерации на энергетическом рынке, что в дальнейшем может привести к образованию экономического «пузыря», объяснил «Газете.Ru» заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Рост цен на нефть обеспечивается новостной конъюнктурой о ряде стран, которые вновь захотели использовать нефтепродукты для производства электроэнергии. Прежде всего, это Швеция, которая на прошлой неделе заявила о расконсервировании давно закрытую электростанцию, работающую на мазуте для покрытия дефицита электроэнергии в стране. Однако шведы не могут оказать существенного влияния на европейский рынок из-за достаточно скромного размера потребления энергоресурсов», — подчеркнул Фролов.

В то же время, доля нефтяной генерации на европейском энергетическом рынке в последние годы стабильно снижалась и сейчас находится на минимальном уровне. Поэтому сообщения об увеличении нефтяной генерации в Европе сильно преувеличены, что, по идее, не должно способствовать росту котировок нефти, уверяет эксперт. Обратная же ситуация, по его словам, неизбежно приведет к переоценке глобально энергетического сырьевого рынка, что может привести к ощутимому ценовому спаду. А этот фактор, в свою очередь, резко ударит по нефтяным и газовым поступлениям в федеральный бюджет.

Нефть не перешагнет барьер $85

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru» сошлись во мнении, что в текущих кризисных условиях Россия не сможет извлечь для себя существенной выгоды ввиду сезонного фактора повышения биржевых цен на нефть. Дело в том, что биржевой рост стоимости углеводородов, включая нефть и газ, во многом обусловлен резким увеличением спроса со стороны европейских потребителей. Однако как только в ЕС закончится энергетический кризис, а местные жители найдут альтернативу основным природным энергоносителям, цены на нефть вновь начнут падение, что негативно скажется на прибыли ведущих российских сырьевых компаний. Так, по прогнозам экспертов, стоимость углеводорода до конца 2021-го не превысит отметку 85$, а потенциальный спад биржевых котировок может начаться уже в феврале следующего года.

«Ценовой коридор в $75-80 за баррель будет реалистичным сценарием по итогам 2021 года. Падения ожидать не приходится из-за продолжающего роста цен на другие энергоносители. $80 будет даже реалистичнее к концу декабря. Спрос на газ и уголь будет увеличиваться в преддверие наступающих зимних холодов», — отметил руководитель исследований нефтяного рынка Института энергетики и финансов Александр Титов.

С ним оказался солидарен и Александр Фролов. По его словам, при таком диапазоне нефтяных цен обеспечивается необходимый уровень нефтедобычи и компенсируются объемы выпадающих топливных запасов, которых по состоянию на начало октября на мировом рынке насчитывалось примерно 1,5 млрд баррелей. Переход же стоимости нефти выше этого коридора будет способствовать опасному перегреву сырьевого рынка, что станет предпосылкой для ценового спада. Россия же вместе со странами ОПЕК+ не решается увеличить добычу, исходя именно из этих опасений.

В свою очередь, заведующий кафедрой нефтегазового дела и нефтехимии Дальневосточного федерального университета Александр Гульков счел отметку $85 за баррель критической для мирового энергетического рынка. В то же время диапазон от $80 до $84, по его мнению, будет наиболее реалистичным по итогам текущего года и не приведет к перегреву на основных мировых нефтяных площадках.

Краткосрочная выгода

В условиях продолжающегося роста цен на нефть акции ведущих нефтегазовых компаний подскочили вверх. Более того, существенный интерес к ценным бумагам отечественных энергетических гигантов активизировали международные компании. Однако рост фондовых котировок российских компаний не будет носить долгосрочный характер, подчеркнули эксперты. Дело в том, действующее подорожание также, как и рост цен на нефть, вызвано фондовыми и биржевыми манипуляциями.

Александр Титов из Института энергетики и финансов связал рост цен на акции ведущих российских энергетических компаний с подорожанием их основных активов – нефти и газа. По его словам, решение стран-участниц ОПЕК+ об отказе от резкого увеличения нефтедобычи привело к подорожанию сырья. Для России с учетом мирового энергетического кризиса в долгосрочной перспективе необходима цена на нефть в районе $75 за баррель, при резком же взлете стоимости углеводорода существует риск дальнейшей просадки биржевых котировок.

«Основная причина – рост цен на продукты «Газпрома» и «Лукойла». Цена на газ в Европе еще недавно росла до невероятных $1900 за тысячу кубов, что и потянуло за собой рост капитализации ведущих российских энергетических компаний. Возможно, на ситуацию повлияли и внутренние корпоративные события. Однако цена на нефть и газ – основной драйвер котировок акций сырьевых компаний», — объяснил эксперт.

С ним согласился и Александр Фролов, который подчеркнул спекулятивный характер ценообразования акций ведущих компаний России в энергетическом секторе. По его мнению, за активы российской нефтегазовой отрасли на мировых рынках не ведется ожесточенная борьба, несмотря на рост стоимости ценных бумаг. В долгосрочной перспективе этот фактор приводит к излишне заниженной стоимости ценных естественных монополий вроде «Газпрома», что сказывается на совокупной ежегодной выручке компании.

«В прошлом году Exxon Mobile понес убытки в размере $22 млрд. Однако за бумаги зарубежного гиганта все равно велась ожесточенная борьба, а за активы «Газпрома» — нет. То есть, ценными бумагами российских гигантов откровенно барыжат, их покупают для того, чтобы потом дороже перепродать»,

— отметил Фролов.

В то же время он добавил, что прибыль владельцев акций «Газпрома» на фоне получения компанией рекордной прибыли в этом году может существенно возрасти. Это связано с требованием руководства страны обязать ведущие энергетические компании России выплачивать в качестве дивидендов 50% чистой выручки. Однако рекордные выплаты, по его словам, будут носить единовременный характер, в начале же следующего года выручка энергетической монополии может замедлиться ввиду снижения биржевых цен на газ и нефть.

Эксперт также отметил, что доходность ценных бумаг российских энергетических компаний будет временной из-за спекулятивного характера формирования их стоимости.

Правильно воспользоваться моментом

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сошлись во мнении, что при текущем валютном курсе рубля (72 рубля за доллар) можно было бы извлечь определенную выгоду. Однако ввиду сезонного повышения биржевых котировок «черного» золота выручка будет недолгой, поэтому РФ необходимо задуматься над тем, как наиболее эффективно воспользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой на сырьевых рынках.

«С учетом подешевевшего курса рубля (почти 72 рубля за доллар) в годовом выражении относительно средних показателей за последние 7-8 лет и стоимости нефти в районе $80 за баррель ведущие энергетические компании страны получат большую выручку, чем в период, когда котировки «черного» золота достигали отметки $100 при курсе 37 рублей за доллар. Чистых рублей в каждом проданном барреле при таком раскладе будет больше»,

— объяснил Александр Фролов.

Но, как подчеркнул эксперт, высокие цены на нефть опасны, так как являются негативным сигналом для потенциальной выгоды России. Дело в том, что для оптимального функционирования финансово-экономических институтов РФ наиболее выгодна рублевая стоимость нефти около $60 за баррель. Стоимость же «черного» золота выше этой планки может перегреть внутренний сырьевой рынок.

С заместителем гендиректора Института национальной энергетики выразил принципиальное несогласие Александр Гульков, который отметил, что несмотря на краткосрочный тренд по увеличению нефтяных цен, Россия уже в ближайшее время должна максимально эффективно воспользоваться поступлением дополнительных доходов в федеральный бюджет.

«Схожая ситуация для федерального бюджета наблюдалась в 2010 году, когда правительство направило сырьевые сверхдоходы на финансирование нацпроектов. Цены же на нефть выше $100 и рекордные газовые котировки могут только подстегнуть темпы глобального «зеленого» энергоперехода, что может стать катастрофой для ведущих российских энергетических компаний. Поэтому РФ нужно уже сейчас максимально эффективно воспользоваться выгодной сырьевой конъюнктурой», — заключил эксперт.