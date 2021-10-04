Эксперты рассказали, смогут ли банки вернуть привлекательность вкладов

Россияне в этом году будут вынуждены тратить не только свои текущие доходы, но также и сбережения, считают эксперты Национального рейтингового агентства (НРА). Объем средств в банках, по их мнению, «в лучшем случае» увеличится в пределах 2-3%. Однако ни ЦБ, ни опрошенные «Газетой.Ru» банки и эксперты не разделяют такие прогнозы.

Несмотря на рост ставок по вкладам, объем средств в российских банках по итогам 2021 года вряд ли сильно вырастет, полагают специалисты Национального рейтингового агентства (НРА). По их мнению, граждане предпочтут больше тратить, опасаясь, что их деньги «съест» инфляция.

«В условиях стабильного усиления инфляции российские потребители предпочтут тратить и доходы, и сбережения, опасаясь еще большего их обесценения в будущем», — говорится в аналитическом комментарии.

Эксперты полагают, что рост остатков на срочных счетах, который наблюдался в августе (по сравнению с июлем +103 млрд рублей, или +0,5%), вряд ли станет устойчивой тенденцией в ближайшие месяцы, а доля средств на текущих и накопительных счетах будет стабильно высокой до конца года.

«По итогам 2021 года объем средств населения в банках повысится в лучшем случае на 2-3%»,

— считают в НРА.

Что говорят банки

В ЦБ заявили «Газете.Ru», что такой прирост представляется «достаточно консервативным». «Действительно, за январь-август мы видим околонулевой прирост. Однако уже с июня наметилось восстановление динамики вкладов (в среднем +0,3% в месяц). С учетом сезонного притока средств населения в декабре (в среднем за последние 3 года прирост вкладов в декабре составляет 4%) мы ожидаем, что общий прирост вкладов будет на уровне 2020 года или даже выше», — сообщили в пресс-службе регулятора.

При этом говорить о долгосрочном тренде к снижению популярности вкладов «представляется не вполне корректным», добавили в ЦБ, поскольку во многом привлекательность депозитов определяется их доходностью.

«Так, в условиях роста депозитных ставок средняя максимальная ставка в рублях достигла 6,3% в третьей декаде сентября (+1,6 п.п. с третьей декады апреля, когда начался цикл повышения ключевой ставки). Мы уже видим признаки повышения интереса населения к вкладам: в августе впервые с начала года произошел приток средств на срочные счета (+0,5%)», — отметили там.

В Абсолют Банке пояснили, что большинство участников рынка заранее увеличили ставки по вкладам, поскольку ожидали увеличения ключевой ставки ЦБ. «На текущий момент ставки по вкладам стали более выгодными для населения. Об этом говорит статистика за август, которая показала приток денежных средств населения в срочные вклады», — отметил зампред правления банка Антон Павлов.

В этом году ситуация значительно отличается от прошлогодней, утверждает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Он отметил, что на фоне восстановления экономики и снижения уровня безработицы стали расти зарплаты и доходы населения. При этом изменился вектор денежно-кредитной политики, что привело к росту ставок по вкладам.

«Вклады по-прежнему остаются основным способом вложения средств российских семей. Людей привлекает простота использования, фиксированная доходность, наличие системы государственного страхования. С учетом всех этих факторов уже сейчас отмечается положительная динамика их портфеля. Мы считаем, что в ближайшие месяцы данный тренд будет продолжаться», — сказал «Газете.Ru» Дужинский.

В МТС Банке также отметили, что вклады были менее востребованы в период низкой ключевой ставки (до марта 2021 года), сейчас же ставки по ним растут. Это должно привлечь средства на депозиты, у граждан за счет них будет возможность компенсировать потери от инфляции.

«Судя по всему, существенного увеличения объемов сбережений можно ожидать по мере замедления инфляции и стабилизации процентных ставок на более высоком уровне. Банковские вклады остаются наиболее безопасным и востребованным инструментом накопления и сбережения средств физических лиц», — заявил «Газете.Ru» начальник управления операций с ценными бумагами МТС Банка Роман Дмитриев.

Потратить все или сберегать?

По данным ЦБ, объем средств на вкладах физических лиц на 1 августа в рублях составил примерно 32,6 трлн рублей. В начале года наблюдалось снижение (с 32,8 трлн рублей в январе до 32,2 трлн рублей в феврале), в мае последовал кратковременный рост (до 39,2 трлн рублей), потом снова снижение, и только по итогам августа остатки на счетах снова перешли к незначительному росту, отметил аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев. Говорить о каком-то существенном сокращении или росте «не приходится», считает он.

«Причин тому несколько. Самая весомая – денежные доходы россиян снижаются в этом году такими темпами, что даже несмотря на усилия Центробанка, повышающего ключевую ставку и тем самым делающим потребление и кредитование менее выгодным, а накопление денег на банковских депозитах – более доходным, у большинства наших сограждан сейчас попросту нет свободных денежных средств для того, чтобы откладывать весомые суммы», — говорит аналитик.

Однако он добавил, что по мере повышения ставки ЦБ привлекательность банковских депозитов будет расти. Коренев считает, что на фоне нынешних темпов инфляции Банк России, скорее всего, на ближайшем заседании 22 октября повысит ставку в пределах от 25 до 50 б. п. (сейчас 6,75%). Более того, до конца года может последовать еще не одно повышение ключевой ставки.

«Учитывая определенную инертность такого показателя, как остатки на банковских счетах физических лиц, следует ожидать, что лишь через несколько месяцев мы увидим заметный рост средств на депозитах. Да и то при условии, что доходы отечественных домохозяйств не будут падать такими высокими темпами», — отметил Алексей Коренев.

Объем сбережений у россиян сейчас достаточно большой, отметил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его оценке, помимо средств, которые хранятся в банках, еще около 13 трлн рублей – на руках у населения. В сумме у граждан получается порядка 45 трлн рублей сбережений.

«То есть где-то 45 трлн рублей население держит. Это больше, чем два бюджета страны»,

— заметил эксперт.

Однако средства, которые можно отнести к сбережениям, и которые начинаются, например, от 100 тыс. рублей, держит только треть населения, подчеркнул Остапкович.

«Подавляющая часть этих триллионов сконцентрирована у 33%. Более того, большая часть этих сбережений сконцентрирована у 10%, а то и у 5%. То есть самые крупные вложения – прерогатива людей с высокими доходами», — подчеркнул Остапкович.

Население, по его словам, сейчас следует не потребительской, а сберегательной модели. Эксперт сослался на опрос Росстата, согласно которому в третьем квартале у потребителей появилась склонность к сбережениям, и они планируют покупать меньше дорогостоящих товаров или длительного пользования. При этом экономика сейчас восстанавливается, зарплаты и доходы, по официальным данным, растут.

«По моему предположению, здесь действуют даже не экономические факторы. По всем признакам они уже должны были начать тратить. Скорее всего, на людей давит пандемия, у них огромный фон неопределенности. Они минимизируют затраты и стараются на всякий случай что-то накопить», — считает Остапкович.

Председатель совета общероссийской общественной организации «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» («Финпотребсоюз») Игорь Костиков также не согласен с оценкой НРА.

«Я считаю, что россияне будут держать средства на депозитах, поскольку ставки пошли вверх. А что касается прироста накоплений в банках, так оно уже идет. Может, прирост будет не такой впечатляющий, как в прошлом году, не будет падения большого и ухода на фондовый рынок, но прирост вкладов будет, население будет сберегать, у меня в этом сомнений нет», — сказал он.

Тот факт, что вклады растут не очень высокими темпами, Костиков объяснил тем, что население ожидает повышения ставок на фоне инфляции. ЦБ давал сигнал, что ключевая ставка может быть снова повышена, и это приведет и к росту ставок по депозитам.

Между тем умеренную оценку дала руководитель департамента корпоративных финансов Института финансовых исследований Галина Ковалишина. По ее мнению, на фоне инфляции интерес россиян ко вкладам может снижаться, и они могут предпочесть тратить свои сбережения. Однако в ближайшее время, скорее, будет тенденция на стабилизацию ситуации со вкладами, считает она.