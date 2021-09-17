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Бизнес

Кредиты под нож: как россиян будут спасать от самих себя

ЦБ анонсировал ограничения на выдачу кредитов

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Павел Бедняков/РИА «Новости»
Банк России готов ввести прямые запреты на выдачу некоторых видов кредитов для физлиц с чрезмерной долговой нагрузкой. Планируемые ограничения на выдачу займов могут толкнуть часть россиян прибегнуть к услугам нелегального рынка, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Финансовые организации и коллекторы также критикуют инициативу регулятора.

В августе был установлен рекорд за всю историю наблюдения за банковским сектором — в общей сложности финорганизации выдали 1,82 млн кредитов, что на 28% больше, чем в августе 2020-го, свидетельствуют данные ОКБ. Порядка 20% займов выдаются тем, у кого показатель долговой нагрузки превышает 100%, еще 10% — тем, у кого нагрузка в пределах 80-100%. Таким образом, доля кредитов, выданных заемщикам с высокой долговой нагрузкой, достигла показателя 30%. По сути, это те россияне, которые тратят на обслуживание долга весь свой официальный доход.

По итогам 2020 года задолженность по кредитам составила 19,92 трлн, увеличившись на 13,4%, а в августе достигла 24 трлн.

В этой связи Банк России хочет как можно скорее начать использовать количественное ограничение выдачи потребкредитов и ждет утверждения соответствующего законопроекта, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК. Документ был внесен в Госдуму в марте и, как предполагалось, должен был вступить в силу с нового года, но пока не прошел ни одного чтения. «Газета.Ru» направила в ЦБ запрос на комментарий об уточнении действий планируемых ограничительных мер.

По мнению директора банковских рейтингов НРА Константина Бородулина, Центробанк обеспокоен существенным ростом долговой нагрузки физических лиц и через регулятивные меры, а в перспективе, используя инструменты количественного ограничения (после одобрения правительством), готов ограничивать данный рост, видя в нем угрозу для экономики и банковского сектора в целом.

Законопроект наделяет Банк России полномочиями по ограничению максимально допустимой доли отдельных видов кредитов в расходах. В случае превышения установленного уровня банк будет обязан увеличить надбавки к коэффициентам риска, в ином случае к нему будут применены меры воздействия (штрафы, предписания, ограничения). Детальные условия вводимых ограничений будут понятны после окончательного принятия закона и подробных разъяснений регулятора.

Нужно больше ограничений

По словам главы департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой, сейчас наблюдается рост закредитованности населения. Это говорит о том, что существуют риски, которые необходимо «гасить». Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что на рынке беззалоговых кредитов «уже заметны признаки начинающегося перегрева».

Для ограничения подобного риска регулятор повышает надбавки по необеспеченным потребительским кредитам и готов продолжить ужесточение своей политики в этом направлении, отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. В первую очередь принятые меры скажутся на заемщиках с повышенным уровнем долговой нагрузки.

«Говорить о влиянии на кредитование данной инициативы можно будет только после определения условий по ограничениям», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе СберБанка.

Как утверждает регулятор, доступный ему инструментарий для охлаждения рынка недостаточен. Сейчас ЦБ может вводить повышенные макропруденциальные надбавки по некоторым видам кредитов, но не ограничивать кредитование определенных групп заемщиков напрямую. Надбавки повышают стоимость кредита для банка, так как кредит приходится дополнительно резервировать из капитала (с 1 июля надбавки по необеспеченным кредитам вернулись на уровень 2019 года).

Однако дополнительные резервирование и аллокация капитала не позволяют сдерживать слишком быстрый рост потребительского кредитования, потому что у некоторых участников банковского рынка очень много капитала, в том числе из-за доминирования на рынке. «Если прибыли слишком много, то много и капитала. И поэтому нужно какое-то иное, микропруденциальное, «количественное» сдерживание», — поясняет «Газете.Ru» президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

Он отмечает, что вариант, который предлагается Банком России, несет риск количественного сдерживания для всех финансовых организаций, а не только для тех банков, у кого слишком много капитала. Кроме того, это ограничит свободу гражданина решать, сможет ли они «вытянуть» еще один кредит. Мехтиев предлагает предусмотреть ответственность для физлица, а не банка, на случай, если оно хочет получить кредитные средства даже при превышении условий количественных ограничений.

Довериться нелегалам

«В противном случае это просто запрет. Но если колбасу запрещают продать через прилавок, ее все равно купят с черного хода. В случае с финансовыми услугами это подтолкнет людей брать деньги на нелегальном, неконтролируемом рынке — вместо того, чтобы получить их у ответственных игроков под надзором», — считает глава НАПКА.

В ЦБ, однако, считают, что принятие законопроекта не повлечет за собой негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. Как отмечает Бородулин из НРА, потребителям банковских услуг не стоит опасаться критичного снижения доступности кредитов. Но весьма вероятно изменение процентных ставок, а также ужесточение требований к заемщикам, аналогичных ситуации весны 2020 года.

«Остановка потребительского кредитования не выгодна ни кредитным организациям, ни Банку России, поэтому прогнозировать развитие ситуации можно будет после принятия закона и оглашения мер регулятора по его практическому применению», — резюмирует он.

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